Сын Стаса Намина объяснил, за что жестоко убил брата и бабушку

Сын Стаса Намина заявил, что убил брата и бабушку из-за их нравоучений

19 октября 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Роман Микоян рассказал полиции, что не выдержал нравоучений от бабушки и брата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Старший сын музыканта Стаса Намина Роман Микоян сообщил, что убил своих бабушку и брата за то, что они учили его жизни и призывали бросить наркотики и разгульный образ жизни. Об этом рассказал сам задержанный. «Старший сын Стаса Намина жестоко убил бабушку и брата, потому что те начали учить его жизни — просили перестать употреблять наркотики и тусоваться. Мужчина не выдержал критики и схватил нож. Об этом задержанный рассказал на допросе», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на осведомленный источник. Ранее в СМИ написали, что в деревне Крюково в Подмосковье сын и теща музыканта, основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Намина были найдены мертвыми в своем коттедже. Подозреваемый в убийстве был доставлен на допрос. Сообщалось, что во время преступления он был не в себе и не отдавал отчет своим действиям.

Старший сын музыканта Стаса Намина Роман Микоян сообщил, что убил своих бабушку и брата за то, что они учили его жизни и призывали бросить наркотики и разгульный образ жизни. Об этом рассказал сам задержанный. «Старший сын Стаса Намина жестоко убил бабушку и брата, потому что те начали учить его жизни — просили перестать употреблять наркотики и тусоваться. Мужчина не выдержал критики и схватил нож. Об этом задержанный рассказал на допросе», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на осведомленный источник. Ранее в СМИ написали, что в деревне Крюково в Подмосковье сын и теща музыканта, основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Намина были найдены мертвыми в своем коттедже. Подозреваемый в убийстве был доставлен на допрос. Сообщалось, что во время преступления он был не в себе и не отдавал отчет своим действиям.