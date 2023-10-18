18 октября 2023

Тюменский чиновник устроил пьянку в сельском доме культуры. Фото

Начальник отдела администрации Тобольского района устроил застолье в сельском ДК
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник устроил вечеринку в одном их сельских клубов Тобольского района Фото:

Начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорту администрации Тобольского района Анатолий Зырянов устроил застолье в детской комнате дома культуры села Малая Зоркальцева. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Клуб села Малая Зоркальцева — это уникальное сооружение. Поскольку он был почти полностью перестроен по нацпроекту „Культура“. Обновленное здание ДК было открыто в декабре 2021 года. Недавно Зырянов и его друзья устроили там посиделки с коньяком. Прямо в детской комнате дома культуры, где по будням занимаются ребятишки. Разве это нормальное поведение для человека, который в муниципалитете отвечает за культуру, молодежь и спорт?» — пояснил источник URA.RU.

В МАОУ «Тобольский районный Центр культуры» агентству сообщили, что Малозоркальцевский дом культуры не сдает помещения в аренду для проведения частных мероприятий. «Помещения Малозоркальцевского дома культуры не могут быть сданы в аренду, как и в других ДК Тобольского района. Мы оказываем услуги только по проведению досуговых программ и мероприятий», — пояснила URA.RU заместитель директора по культурно-досуговой деятельности МАОУ «ТРЦК» Елена Евсеева.

Получить оперативный комментарий начальника отдела по делам культуры, молодежи и спорту администрации Тобольского района Анатолий Зырянов URA.RU не удалось: на звонки редакции он не ответил. В администрацию муниципалитета направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Закрытая вечеринка прошла в детской комнате ДК села Малая Зоркальцева
Закрытая вечеринка прошла в детской комнате ДК села Малая Зоркальцева
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Начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорту администрации Тобольского района Анатолий Зырянов устроил застолье в детской комнате дома культуры села Малая Зоркальцева. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Клуб села Малая Зоркальцева — это уникальное сооружение. Поскольку он был почти полностью перестроен по нацпроекту „Культура“. Обновленное здание ДК было открыто в декабре 2021 года. Недавно Зырянов и его друзья устроили там посиделки с коньяком. Прямо в детской комнате дома культуры, где по будням занимаются ребятишки. Разве это нормальное поведение для человека, который в муниципалитете отвечает за культуру, молодежь и спорт?» — пояснил источник URA.RU. В МАОУ «Тобольский районный Центр культуры» агентству сообщили, что Малозоркальцевский дом культуры не сдает помещения в аренду для проведения частных мероприятий. «Помещения Малозоркальцевского дома культуры не могут быть сданы в аренду, как и в других ДК Тобольского района. Мы оказываем услуги только по проведению досуговых программ и мероприятий», — пояснила URA.RU заместитель директора по культурно-досуговой деятельности МАОУ «ТРЦК» Елена Евсеева. Получить оперативный комментарий начальника отдела по делам культуры, молодежи и спорту администрации Тобольского района Анатолий Зырянов URA.RU не удалось: на звонки редакции он не ответил. В администрацию муниципалитета направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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