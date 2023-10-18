В Тюмени осудили иностранца, который пытался задушить ветерана ВОВ

Суд отправил мужчину в исправительную колонию строгого режима на 11 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени осудили 42-летнего иностранца, который в 2015 году с сообщником напал на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 11 лет.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя и имеющейся у виновного судимости назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что второго нападавшего задержали спустя несколько дней после инцидента и приговорили к 8 годам лишения свободы.

Известно, что в 2015 году иностранец со своим знакомым подкараулили ветерана у ее дома и предложили довезти. В машине они начали душить женщину, от чего та потеряла сознание. Мужчины забрали у нее ключи от квартиры и украли деньги и телефон.