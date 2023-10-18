18 октября 2023

В Тюмени осудили иностранца, который пытался задушить ветерана ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс, заключение под стражу
Суд отправил мужчину в исправительную колонию строгого режима на 11 лет Фото:

В Тюмени осудили 42-летнего иностранца, который в 2015 году с сообщником напал на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 11 лет.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя и имеющейся у виновного судимости назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что второго нападавшего задержали спустя несколько дней после инцидента и приговорили к 8 годам лишения свободы.

Известно, что в 2015 году иностранец со своим знакомым подкараулили ветерана у ее дома и предложили довезти. В машине они начали душить женщину, от чего та потеряла сознание. Мужчины забрали у нее ключи от квартиры и украли деньги и телефон.

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В Тюмени осудили 42-летнего иностранца, который в 2015 году с сообщником напал на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 11 лет. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя и имеющейся у виновного судимости назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что второго нападавшего задержали спустя несколько дней после инцидента и приговорили к 8 годам лишения свободы. Известно, что в 2015 году иностранец со своим знакомым подкараулили ветерана у ее дома и предложили довезти. В машине они начали душить женщину, от чего та потеряла сознание. Мужчины забрали у нее ключи от квартиры и украли деньги и телефон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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