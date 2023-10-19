Жители Ростова сообщили о взрыве и странных следах в небе. Видео

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Вооруженные силы РФ. stock, с-300, пво, stock, с-400
Предположительно, над городом работает ПВО Фото:

В Ростове-на-Дону прогремел взрыв, а в небе видны странные следы. Об этом сообщил ряд издания со ссылкой на очевидцев.

«Жители говорят о двух мощных взрывах в небе», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». В нем отметили, что речь идет о работе ПВО.

Эту же информацию подтвердило издания Readovka и 161.ru. К своим постам они прикрепили видео. Официальных данных о произошедшем пока нет.

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В Ростове-на-Дону прогремел взрыв, а в небе видны странные следы. Об этом сообщил ряд издания со ссылкой на очевидцев. «Жители говорят о двух мощных взрывах в небе», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». В нем отметили, что речь идет о работе ПВО. Эту же информацию подтвердило издания Readovka и 161.ru. К своим постам они прикрепили видео. Официальных данных о произошедшем пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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