Предположительно, над городом работает ПВО
В Ростове-на-Дону прогремел взрыв, а в небе видны странные следы. Об этом сообщил ряд издания со ссылкой на очевидцев.
«Жители говорят о двух мощных взрывах в небе», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». В нем отметили, что речь идет о работе ПВО.
Эту же информацию подтвердило издания Readovka и 161.ru. К своим постам они прикрепили видео. Официальных данных о произошедшем пока нет.
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