В Челябинской области многодетные семьи сохранят статус, потеряв ребенка на СВО

Депутаты заксобрания приняли закон сразу в трех чтениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области многодетные семьи сохранят свой статус в случае гибели ребенка на СВО. Такое решение приняли депутаты заксобрания региона на внеочередной сессии 19 октября, сообщили в пресс-службе ЗСО.

«В случае гибели одного или нескольких детей в результате участия в специальной военной операции, у семьи, имеющей на своем содержании двух детей, не достигших возраста восемнадцати лет, статус многодетной семьи сохраняется до достижения одним из указанных детей возраста восемнадцати лет. Если дети учатся в вузе на очной форме обучения — до 23 лет», — уточнили в пресс-службе.

Многодетные семьи в регионе имеют ряд льгот. Это выплата при рождении ребенка, выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг, на подготовку детей к учебному году и ряд других. Эти льготы сохранятся за семьей в случае гибели одного или нескольких детей в ходе СВО.

Законопроект был внесен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Депутаты ЗСО приняли его сразу в трех чтениях.