Полицейские брали штурмом свердловчанина, угрожавшего расправой девочке

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Мужчина взял девочку в заложники утром 18 октября (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге полицейские вскрыли дверь в ванную, чтобы спасти двухлетнюю девочку, которую взял в заложники 28-летний дядя. Об этом URA.RU сообщил и. о. руководителя СКР по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов.

«По версии следствия, подозреваемый, находясь в квартире на Машиностроителей в Екатеринбурге, взял в заложники двухлетнюю девочку, вооружившись консервным ножом и металлической вилкой. Он заперся с ней в ванной и стал угрожать ей расправой. Силовикам пришлось взламывать дверь и спасать девочку», — сообщил Надбитов.

Мужчина взял девочку в заложники утром 18 октября. Против него завели уголовное дело. Силовиков вызвала мать девочки — 24-летняя сестра подозреваемого, добавил Надбитов. Серьезных повреждений мужчина не успел нанести девочке, сообщили агентству в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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В Екатеринбурге полицейские вскрыли дверь в ванную, чтобы спасти двухлетнюю девочку, которую взял в заложники 28-летний дядя. Об этом URA.RU сообщил и. о. руководителя СКР по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов. «По версии следствия, подозреваемый, находясь в квартире на Машиностроителей в Екатеринбурге, взял в заложники двухлетнюю девочку, вооружившись консервным ножом и металлической вилкой. Он заперся с ней в ванной и стал угрожать ей расправой. Силовикам пришлось взламывать дверь и спасать девочку», — сообщил Надбитов. Мужчина взял девочку в заложники утром 18 октября. Против него завели уголовное дело. Силовиков вызвала мать девочки — 24-летняя сестра подозреваемого, добавил Надбитов. Серьезных повреждений мужчина не успел нанести девочке, сообщили агентству в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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