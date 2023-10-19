Полицейские брали штурмом свердловчанина, угрожавшего расправой девочке

Мужчина взял девочку в заложники утром 18 октября (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге полицейские вскрыли дверь в ванную, чтобы спасти двухлетнюю девочку, которую взял в заложники 28-летний дядя. Об этом URA.RU сообщил и. о. руководителя СКР по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов.

«По версии следствия, подозреваемый, находясь в квартире на Машиностроителей в Екатеринбурге, взял в заложники двухлетнюю девочку, вооружившись консервным ножом и металлической вилкой. Он заперся с ней в ванной и стал угрожать ей расправой. Силовикам пришлось взламывать дверь и спасать девочку», — сообщил Надбитов.

Мужчина взял девочку в заложники утром 18 октября. Против него завели уголовное дело. Силовиков вызвала мать девочки — 24-летняя сестра подозреваемого, добавил Надбитов. Серьезных повреждений мужчина не успел нанести девочке, сообщили агентству в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.