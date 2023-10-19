Shot: в Татарстане сенатор попал в реанимацию после ДТП

Автомобиль Геннадия Емельянова столкнулся с проезжающим Volkswagen
Сенатор от Республики Татарстан Геннадий Емельянов попал в реанимацию после сильного ДТП. Его автомобиль с огромной силой врезался в другую машину, передает telegram-канал Shot.
«Член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Геннадий Емельянов ехал по трассе Чистополь — Нижнекамск на авто в сторону Нижнекамска и столкнулся с ехавшим Volkswagen, который поворачивал налево», — написали в telegram-канале. Уточняется, что удар был настолько сильным, что политик вылетел из салона авто.
Сейчас Емельянов находится в реанимации с переломами ребер и сотрясением мозга. Также у него выявлена закрытая черепно-мозговая травма.
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