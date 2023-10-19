Shot: в Татарстане сенатор попал в реанимацию после ДТП

Shot: сенатор от Татарстана Емельянов попал в реанимацию после ДТП
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Курятник. Курган, дорожные знаки, лес, обгон запрещен, дорога, предупреждающие знаки
Автомобиль Геннадия Емельянова столкнулся с проезжающим Volkswagen Фото:

Сенатор от Республики Татарстан Геннадий Емельянов попал в реанимацию после сильного ДТП. Его автомобиль с огромной силой врезался в другую машину, передает telegram-канал Shot.

«Член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Геннадий Емельянов ехал по трассе Чистополь — Нижнекамск на авто в сторону Нижнекамска и столкнулся с ехавшим Volkswagen, который поворачивал налево», — написали в telegram-канале. Уточняется, что удар был настолько сильным, что политик вылетел из салона авто.

Сейчас Емельянов находится в реанимации с переломами ребер и сотрясением мозга. Также у него выявлена закрытая черепно-мозговая травма.

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Сенатор от Республики Татарстан Геннадий Емельянов попал в реанимацию после сильного ДТП. Его автомобиль с огромной силой врезался в другую машину, передает telegram-канал Shot. «Член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Геннадий Емельянов ехал по трассе Чистополь — Нижнекамск на авто в сторону Нижнекамска и столкнулся с ехавшим Volkswagen, который поворачивал налево», — написали в telegram-канале. Уточняется, что удар был настолько сильным, что политик вылетел из салона авто. Сейчас Емельянов находится в реанимации с переломами ребер и сотрясением мозга. Также у него выявлена закрытая черепно-мозговая травма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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