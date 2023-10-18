Заседание Тюменской облдумы впервые прошло без критики коммунистов

Тюменская облдума избавилась от критики депутатов от КПРФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Впервые заседание Тюменской облдумы прошло без возражений коммунистов. Фракция КПРФ в полном составе не сделала ни одного протестного заявления за все заседание. Об этом сообщает инсайдер с заседания областного парламента.

«Глава реготделения партии Тамара Казанцева полностью исключила протестную риторику. Она находится в шатком положении. Лидера „красных“ в любой момент могут лишить слова из-за использования непарламентской лексики на последнем заседании думы. Фракция будет молчать до тех пор, пока скандал не уляжется», — сообщает собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Тамару Казанцеву могут лишить слова на одно или несколько заседаний. Дело в том, что она назвала членов участковых избирательных комиссий «ручными» и «выдрессироваными».