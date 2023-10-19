Как произошло убийство сына и тещи Стаса Намина: главное о происшествии

Дом, в котором произошло убийство мог находиться под охраной
В подмосковной деревне Крюково в коттедже были найдены тела сына и тещи основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина. Убийцей оказался старший сын музыканта Роман Микоян. URA.RU приводит все, что известно о событии.
- Тела режиссера Артема Микояна и его бабушки были найдены у себя в коттедже 19 октября. На трупах были множественные ножевые ранения.
- При этом следов борьбы следователи не обнаружили. Позже они задержали подозреваемого в убийстве, после чего доставили его на допрос. В СМИ написали, что он был не в себе и не отдавал отчета тому, что делает.
- Предполагается, что Микоян мог быть в наркотическом опьянении, что и привело к убийству родных. По данным telegram-каналов, у него уже взяли анализы на запрещенные вещества.
- Некоторые СМИ утверждают, что подозреваемый заявил на допросе, что причиной расправы с родственниками стали их нравоучения и призывы завязать с наркотиками и разгульным образом жизни. Другие заявляют, что он отказывается давать какие-либо показания без своего адвоката.
- По некоторым данным, дом, в котором нашли тела, скорее всего, был под охраной. Вероятно, бабушка подозреваемого сама открыла дверь злоумышленнику. После убийства он сам вызвал полицию и дождался приезда правоохранителей.
- В telegram-каналах также написали, что в 2007 году Микоян был виновником смертельного ДТП. Он, будучи пьяным, насмерть сбил человека. Тогда против него возбудили уголовное дело и приговорили к двум годам лишения свободы условно.
- Сам Намин заявил, что давно не общался со своим приемным сыном, который подозревается в убийстве. Также он не общается с его матерью, так как не одобряет ее образ жизни, заявил музыкант каналу Shot.
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