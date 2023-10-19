Глава ОКР назвал год, когда российских спортсменов допустят к Олимпийским играм

Российских спортсменов допустят до Олимпийских игр в 2028 году, которые пройдут в США. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на международном спортивном форуме «Россия — Спортивная держава» в Перми.
«Уверен, что санкции к тому моменту будут сняты, международная обстановка и отношение к России поменяется в лучшую сторону. Они уже меняются благодаря усилиям президента и мы это понимаем, видим и чувствуем», — сказал Станислав Поздняков. Трансляция его выступления ведется на
Сейчас же решения о допуске российских атлетов до Олимпийских игр каждая федерация принимает самостоятельно, лишь в редких случаях разрешая им выступать под нейтральным флагом. При этом в ряде таких случаев игры начинают бойкотировать ряд стран, заявляющих о несправедливости такого решения из-за ведения Россией спецоперации на Украине.
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