Глава ОКР назвал год, когда российских спортсменов допустят к Олимпийским играм

Глава ОКР Поздняков: к ОИ-2028 в США с российских спортсменов снимут все санкции
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Российских спортсменов допустят до Олимпийских игр в 2028 году, которые пройдут в США. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на международном спортивном форуме «Россия — Спортивная держава» в Перми.

«Уверен, что санкции к тому моменту будут сняты, международная обстановка и отношение к России поменяется в лучшую сторону. Они уже меняются благодаря усилиям президента и мы это понимаем, видим и чувствуем», — сказал Станислав Поздняков. Трансляция его выступления ведется на сайте форума.

Сейчас же решения о допуске российских атлетов до Олимпийских игр каждая федерация принимает самостоятельно, лишь в редких случаях разрешая им выступать под нейтральным флагом. При этом в ряде таких случаев игры начинают бойкотировать ряд стран, заявляющих о несправедливости такого решения из-за ведения Россией спецоперации на Украине.

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Российских спортсменов допустят до Олимпийских игр в 2028 году, которые пройдут в США. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на международном спортивном форуме «Россия — Спортивная держава» в Перми. «Уверен, что санкции к тому моменту будут сняты, международная обстановка и отношение к России поменяется в лучшую сторону. Они уже меняются благодаря усилиям президента и мы это понимаем, видим и чувствуем», — сказал Станислав Поздняков. Трансляция его выступления ведется на сайте форума. Сейчас же решения о допуске российских атлетов до Олимпийских игр каждая федерация принимает самостоятельно, лишь в редких случаях разрешая им выступать под нейтральным флагом. При этом в ряде таких случаев игры начинают бойкотировать ряд стран, заявляющих о несправедливости такого решения из-за ведения Россией спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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