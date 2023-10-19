Путин заявил о планах привлечь к спорту 70% россиян до 2030 года

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин заявил, что спорт в России — безусловный приоритет Фото:

Российские власти хотят привлечь к спорту 70% россиян к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Задача — вовлечь в спорт к 2030 году 70% россиян», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».

Президент также отметил, что спорт в России — приоритет. По словам Путина, в стране будут продолжены традиции образования в спорте высших достижений.

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Российские власти хотят привлечь к спорту 70% россиян к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Задача — вовлечь в спорт к 2030 году 70% россиян», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Президент также отметил, что спорт в России — приоритет. По словам Путина, в стране будут продолжены традиции образования в спорте высших достижений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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