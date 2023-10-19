Путин заявил о планах привлечь к спорту 70% россиян до 2030 года

Владимир Путин заявил, что спорт в России — безусловный приоритет
Российские власти хотят привлечь к спорту 70% россиян к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Задача — вовлечь в спорт к 2030 году 70% россиян», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».
Президент также отметил, что спорт в России — приоритет. По словам Путина, в стране будут продолжены традиции образования в спорте высших достижений.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!