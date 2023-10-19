Путин заявил о планах привлечь к спорту 70% россиян до 2030 года 19 октября 2023 в 14:43 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что спорт в России — безусловный приоритет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти хотят привлечь к спорту 70% россиян к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Задача — вовлечь в спорт к 2030 году 70% россиян», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Президент также отметил, что спорт в России — приоритет. По словам Путина, в стране будут продолжены традиции образования в спорте высших достижений. Российские власти хотят привлечь к спорту 70% россиян к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Задача — вовлечь в спорт к 2030 году 70% россиян», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Президент также отметил, что спорт в России — приоритет. По словам Путина, в стране будут продолжены традиции образования в спорте высших достижений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям