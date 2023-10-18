В Курганской области в выходные выпадет снег. Скрин

19 октября 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Первый снег в Кургане может выпасть в ближайшие выходные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В воскресенье, 22 октября, на территории Курганской области выпадет мокрый снег. Информация об этом опубликована на сайте курганского ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области: 22 октября ночью ожидается облачность, небольшие и умеренные осадки в виде снега, временами с дождем. Температура воздуха ночью ожидается от минус 3 до 2 градусов. Днем облачно, небольшой снег, местами умеренный, при температуре от одного до шести градусов», — сообщают на сайте синоптики. Также в этот день обещают ветер северо-западный от четырех до девяти метров в секунду. Днем местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Накануне снежного воскресенья, согласно прогнозу, 20 и 21 октября ночью будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем ожидается переменная облачность, но с небольшим дождем. Температура воздуха 20 октября ночью — от минус двух до трех градусов, днем — от четырех до девяти градусов при юго-западном ветре 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 21 октября будет от минус трех до двух градусов ночью и от четырех до девяти градусов днем. Ветер будет юго-западный от трех до восьми метров в секунду. Снег синоптики обещают в регионе 22 октября Скрин: курганский ЦГМС http://www.kurganpogoda.ru/index.php/forecast/prognoz-pogody-po-g-kurganu-i-kurganskoj-oblasti

В воскресенье, 22 октября, на территории Курганской области выпадет мокрый снег. Информация об этом опубликована на сайте курганского ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области: 22 октября ночью ожидается облачность, небольшие и умеренные осадки в виде снега, временами с дождем. Температура воздуха ночью ожидается от минус 3 до 2 градусов. Днем облачно, небольшой снег, местами умеренный, при температуре от одного до шести градусов», — сообщают на сайте синоптики. Также в этот день обещают ветер северо-западный от четырех до девяти метров в секунду. Днем местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Накануне снежного воскресенья, согласно прогнозу, 20 и 21 октября ночью будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем ожидается переменная облачность, но с небольшим дождем. Температура воздуха 20 октября ночью — от минус двух до трех градусов, днем — от четырех до девяти градусов при юго-западном ветре 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 21 октября будет от минус трех до двух градусов ночью и от четырех до девяти градусов днем. Ветер будет юго-западный от трех до восьми метров в секунду.