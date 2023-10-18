18 октября 2023

Глава комитета СФ по обороне Булавин оценил гособоронзаказ в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, сенатор, совет федерации, совфед, сф
Глава комитета СФ по обороне Булавин посетил курганские предприятия (архивное фото) Фото:

Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимир Булавин оценил выполнение гособоронзаказа на курганских предприятиях. Об этом он сообщил 19 октября в ходе выездного заседания Комитета.

«Мы вчера посетили оборонные предприятия Кургана. Посмотрели, как организовано выполнение гособоронзаказа, как идет наращивание и ввод новых производственных мощностей, реконструкция, как обновляется станочная линейка. Отдельные предприятия уже в разы нарастили выпуск продукции военного назначения и специзделий», — сказал Булавин.

Губернатор Вадим Шумков отметил, что в регионе сейчас работает 15 предприятий из реестра ОПК, на которых трудятся около 20 тысяч сотрудников. «С 1 октября 2022 года на заводы было дополнительно трудоустроено 4800 человек. По этим мерам предпринимается работа со средними учебными заведениями и вузами. Кроме того, правительством РФ выделены колоссальные деньги на техперевооружение предприятий ОПК. Более тысячи позиций законтрактовано и будет поставляться на различные заводы. Также строятся новые цеха под размещение этого оборудования. В планах еще нанять порядка тысячи работников», — добавил Шумков.

Ранее URA.RU писало, что глава комитета Совфеда Булавин отметил изменения в Кургане. По его словам, дороги стали лучше, а городская среда более привлекательной. Также он подчеркнул, что это заслуга команды губернатора Шумкова, который имеет управленческий опыт и умеет привлекать деньги в бюджет региона.

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Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимир Булавин оценил выполнение гособоронзаказа на курганских предприятиях. Об этом он сообщил 19 октября в ходе выездного заседания Комитета. «Мы вчера посетили оборонные предприятия Кургана. Посмотрели, как организовано выполнение гособоронзаказа, как идет наращивание и ввод новых производственных мощностей, реконструкция, как обновляется станочная линейка. Отдельные предприятия уже в разы нарастили выпуск продукции военного назначения и специзделий», — сказал Булавин. Губернатор Вадим Шумков отметил, что в регионе сейчас работает 15 предприятий из реестра ОПК, на которых трудятся около 20 тысяч сотрудников. «С 1 октября 2022 года на заводы было дополнительно трудоустроено 4800 человек. По этим мерам предпринимается работа со средними учебными заведениями и вузами. Кроме того, правительством РФ выделены колоссальные деньги на техперевооружение предприятий ОПК. Более тысячи позиций законтрактовано и будет поставляться на различные заводы. Также строятся новые цеха под размещение этого оборудования. В планах еще нанять порядка тысячи работников», — добавил Шумков. Ранее URA.RU писало, что глава комитета Совфеда Булавин отметил изменения в Кургане. По его словам, дороги стали лучше, а городская среда более привлекательной. Также он подчеркнул, что это заслуга команды губернатора Шумкова, который имеет управленческий опыт и умеет привлекать деньги в бюджет региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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