Глава комитета СФ по обороне Булавин оценил гособоронзаказ в Кургане

Глава комитета СФ по обороне Булавин посетил курганские предприятия (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимир Булавин оценил выполнение гособоронзаказа на курганских предприятиях. Об этом он сообщил 19 октября в ходе выездного заседания Комитета.

«Мы вчера посетили оборонные предприятия Кургана. Посмотрели, как организовано выполнение гособоронзаказа, как идет наращивание и ввод новых производственных мощностей, реконструкция, как обновляется станочная линейка. Отдельные предприятия уже в разы нарастили выпуск продукции военного назначения и специзделий», — сказал Булавин.

Губернатор Вадим Шумков отметил, что в регионе сейчас работает 15 предприятий из реестра ОПК, на которых трудятся около 20 тысяч сотрудников. «С 1 октября 2022 года на заводы было дополнительно трудоустроено 4800 человек. По этим мерам предпринимается работа со средними учебными заведениями и вузами. Кроме того, правительством РФ выделены колоссальные деньги на техперевооружение предприятий ОПК. Более тысячи позиций законтрактовано и будет поставляться на различные заводы. Также строятся новые цеха под размещение этого оборудования. В планах еще нанять порядка тысячи работников», — добавил Шумков.

Ранее URA.RU писало, что глава комитета Совфеда Булавин отметил изменения в Кургане. По его словам, дороги стали лучше, а городская среда более привлекательной. Также он подчеркнул, что это заслуга команды губернатора Шумкова, который имеет управленческий опыт и умеет привлекать деньги в бюджет региона.