В ХМАО полицейский попался на получении взятки в миллион рублей

19 октября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Экс-полицейский из Октябрьского района ответит перед судом за взятку Фото: Алексей Гущин © URA.RU Бывшего сотрудника полиции из Октябрьского района обвинили в получении взятки в размере одного миллиона рублей. По версии следствия, он незаконно получил взятку в виде имущества от коммерческой организации, а водители юридического лица избежали штрафов за административное правонарушение. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.



«Установлено, что участковый уполномоченный ОМВД России по Октябрьскому району в апреле 2023 года при исполнении своих служебных обязанностей незаконно получил взятку в виде имущества от коммерческой организации за непривлечение водителей юридического лица к административной ответственности за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения и беспрепятственное осуществление организацией финансово-хозяйственной деятельности. Сумма взятки составила свыше 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.



Сотрудника полиции уволили из органов внутренних дел. Уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) направлено в суд для рассмотрения.



Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО попытался подкупить полицейского в служебном авто. Мужчина положил деньги в бардачок.

Бывшего сотрудника полиции из Октябрьского района обвинили в получении взятки в размере одного миллиона рублей. По версии следствия, он незаконно получил взятку в виде имущества от коммерческой организации, а водители юридического лица избежали штрафов за административное правонарушение. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что участковый уполномоченный ОМВД России по Октябрьскому району в апреле 2023 года при исполнении своих служебных обязанностей незаконно получил взятку в виде имущества от коммерческой организации за непривлечение водителей юридического лица к административной ответственности за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения и беспрепятственное осуществление организацией финансово-хозяйственной деятельности. Сумма взятки составила свыше 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе. Сотрудника полиции уволили из органов внутренних дел. Уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) направлено в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО попытался подкупить полицейского в служебном авто. Мужчина положил деньги в бардачок.