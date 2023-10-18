18 октября 2023

В ХМАО полицейский попался на получении взятки в миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , взятка, зарплата, купюры, пять тысяч, конверт, деньги
Экс-полицейский из Октябрьского района ответит перед судом за взятку Фото:

Бывшего сотрудника полиции из Октябрьского района обвинили в получении взятки в размере одного миллиона рублей. По версии следствия, он незаконно получил взятку в виде имущества от коммерческой организации, а водители юридического лица избежали штрафов за административное правонарушение. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Установлено, что участковый уполномоченный ОМВД России по Октябрьскому району в апреле 2023 года при исполнении своих служебных обязанностей незаконно получил взятку в виде имущества от коммерческой организации за непривлечение водителей юридического лица к административной ответственности за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения и беспрепятственное осуществление организацией финансово-хозяйственной деятельности. Сумма взятки составила свыше 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудника полиции уволили из органов внутренних дел. Уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) направлено в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО попытался подкупить полицейского в служебном авто. Мужчина положил деньги в бардачок.

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Бывшего сотрудника полиции из Октябрьского района обвинили в получении взятки в размере одного миллиона рублей. По версии следствия, он незаконно получил взятку в виде имущества от коммерческой организации, а водители юридического лица избежали штрафов за административное правонарушение. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что участковый уполномоченный ОМВД России по Октябрьскому району в апреле 2023 года при исполнении своих служебных обязанностей незаконно получил взятку в виде имущества от коммерческой организации за непривлечение водителей юридического лица к административной ответственности за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения и беспрепятственное осуществление организацией финансово-хозяйственной деятельности. Сумма взятки составила свыше 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе. Сотрудника полиции уволили из органов внутренних дел. Уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) направлено в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО попытался подкупить полицейского в служебном авто. Мужчина положил деньги в бардачок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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