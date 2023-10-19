Пасынок Стаса Намина признался в убийстве родственников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
Роман Микоян признался в совершении двух убийств, передает СК РФ Фото:
новость из сюжета
Убийство членов семьи музыканта Намина

Приемный старший сын основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина Роман Микоян признался в убийстве брата и бабушки. Видео допроса опубликовал Следственный комитет.

На вопрос сотрудника правоохранительных органов: «Что вы совершили?» Миконян ответил: «Два убийства. Брата и бабушки». Ролик опубликован в telegram-канале СК РФ. Допрашиваемый уточнил, что не помнит обстоятельств произошедшего. Ранее сообщалось, что Миконян мог находиться в наркотическом опьянении в момент совершения преступления.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Приемный старший сын основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина Роман Микоян признался в убийстве брата и бабушки. Видео допроса опубликовал Следственный комитет. На вопрос сотрудника правоохранительных органов: «Что вы совершили?» Миконян ответил: «Два убийства. Брата и бабушки». Ролик опубликован в telegram-канале СК РФ. Допрашиваемый уточнил, что не помнит обстоятельств произошедшего. Ранее сообщалось, что Миконян мог находиться в наркотическом опьянении в момент совершения преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...