Пасынок Стаса Намина признался в убийстве родственников

Роман Микоян признался в совершении двух убийств, передает СК РФ
новость из сюжетаУбийство членов семьи музыканта Намина
Приемный старший сын основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина Роман Микоян признался в убийстве брата и бабушки. Видео допроса опубликовал Следственный комитет.
На вопрос сотрудника правоохранительных органов: «Что вы совершили?» Миконян ответил: «Два убийства. Брата и бабушки». Ролик опубликован в
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