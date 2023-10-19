Пасынок Стаса Намина признался в убийстве родственников 19 октября 2023 в 15:33 Размер текста - 17 + Роман Микоян признался в совершении двух убийств, передает СК РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Убийство членов семьи музыканта Намина Приемный старший сын основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина Роман Микоян признался в убийстве брата и бабушки. Видео допроса опубликовал Следственный комитет. На вопрос сотрудника правоохранительных органов: «Что вы совершили?» Миконян ответил: «Два убийства. Брата и бабушки». Ролик опубликован в telegram -канале СК РФ. Допрашиваемый уточнил, что не помнит обстоятельств произошедшего. Ранее сообщалось, что Миконян мог находиться в наркотическом опьянении в момент совершения преступления. Приемный старший сын основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина Роман Микоян признался в убийстве брата и бабушки. Видео допроса опубликовал Следственный комитет. На вопрос сотрудника правоохранительных органов: «Что вы совершили?» Миконян ответил: «Два убийства. Брата и бабушки». Ролик опубликован в telegram-канале СК РФ. Допрашиваемый уточнил, что не помнит обстоятельств произошедшего. Ранее сообщалось, что Миконян мог находиться в наркотическом опьянении в момент совершения преступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям