18 октября 2023

Курганский вездеход попал в игру французского разработчика. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бурлаки испытатели. Курган, вездеход, испытание, бурлак
Вездеход из Кургана появился в игре-симуляторе SnowRunner Фото:

Курганский снегоболотоход «Бурлак» появился в игре-симуляторе вождения SnowRunner, которую разработала французская компания Focus Entertainment. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия «Вездеходы «Бурлак».

«Вездеход „Бурлак“ стал третьим лицензированным транспортным средством российского производства в игре и первым лицензированным отечественным снегоболотоходом. Снегоболотоход представлен в классе скаутов. У игроков есть возможность кастомизировать технику: изменить внешний вид, двигатель, добавить крано-манипуляторную установку. Геймеры уже опробовали „Бурлак“ в бета-версии игры», — сообщил представитель курганской компании.

Игровой вездеход создан на основе реальных 3D-моделей, разработанных специалистами предприятия «Вездеходы «Бурлак», а также фотографий техники. Всего на работу — от первого контакта с разработчиками до релиза — ушло 15 месяцев. При этом отмечается, что из-за особенностей игры авторам симулятора не удалось реализовать возможность плавать по водоемам, которой обладает реальная машина.

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Курганский снегоболотоход «Бурлак» появился в игре-симуляторе вождения SnowRunner, которую разработала французская компания Focus Entertainment. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия «Вездеходы «Бурлак». «Вездеход „Бурлак“ стал третьим лицензированным транспортным средством российского производства в игре и первым лицензированным отечественным снегоболотоходом. Снегоболотоход представлен в классе скаутов. У игроков есть возможность кастомизировать технику: изменить внешний вид, двигатель, добавить крано-манипуляторную установку. Геймеры уже опробовали „Бурлак“ в бета-версии игры», — сообщил представитель курганской компании. Игровой вездеход создан на основе реальных 3D-моделей, разработанных специалистами предприятия «Вездеходы «Бурлак», а также фотографий техники. Всего на работу — от первого контакта с разработчиками до релиза — ушло 15 месяцев. При этом отмечается, что из-за особенностей игры авторам симулятора не удалось реализовать возможность плавать по водоемам, которой обладает реальная машина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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