Курганский вездеход попал в игру французского разработчика. Видео

19 октября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Вездеход из Кургана появился в игре-симуляторе SnowRunner Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский снегоболотоход «Бурлак» появился в игре-симуляторе вождения SnowRunner, которую разработала французская компания Focus Entertainment. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия «Вездеходы «Бурлак». «Вездеход „Бурлак“ стал третьим лицензированным транспортным средством российского производства в игре и первым лицензированным отечественным снегоболотоходом. Снегоболотоход представлен в классе скаутов. У игроков есть возможность кастомизировать технику: изменить внешний вид, двигатель, добавить крано-манипуляторную установку. Геймеры уже опробовали „Бурлак“ в бета-версии игры», — сообщил представитель курганской компании. Игровой вездеход создан на основе реальных 3D-моделей, разработанных специалистами предприятия «Вездеходы «Бурлак», а также фотографий техники. Всего на работу — от первого контакта с разработчиками до релиза — ушло 15 месяцев. При этом отмечается, что из-за особенностей игры авторам симулятора не удалось реализовать возможность плавать по водоемам, которой обладает реальная машина.

Курганский снегоболотоход «Бурлак» появился в игре-симуляторе вождения SnowRunner, которую разработала французская компания Focus Entertainment. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия «Вездеходы «Бурлак». «Вездеход „Бурлак“ стал третьим лицензированным транспортным средством российского производства в игре и первым лицензированным отечественным снегоболотоходом. Снегоболотоход представлен в классе скаутов. У игроков есть возможность кастомизировать технику: изменить внешний вид, двигатель, добавить крано-манипуляторную установку. Геймеры уже опробовали „Бурлак“ в бета-версии игры», — сообщил представитель курганской компании. Игровой вездеход создан на основе реальных 3D-моделей, разработанных специалистами предприятия «Вездеходы «Бурлак», а также фотографий техники. Всего на работу — от первого контакта с разработчиками до релиза — ушло 15 месяцев. При этом отмечается, что из-за особенностей игры авторам симулятора не удалось реализовать возможность плавать по водоемам, которой обладает реальная машина.