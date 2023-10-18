18 октября 2023

Путин выразил благодарность жителям Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин также поблагодарил глав регионов и муниципалитетов, где появились новые спортивные центры Фото:

Президент России Владимир Путин поблагодарил тюменцев, которые принимали участие в строительстве Центра гимнастики в Тобольске. Такое заявление глава государства сделал на форуме «Россия — спортивная держава», который проходил в Перми.

«Вот Балабаново, Брянск, Магадан, Тобольск, Ульяновск — там открылись замечательные спортивные объекты. Хочу сказать слова благодарности всем кто принимал участие в подготовке этих объектов к сегодняшнему пуску — строителям, инженерам, нашим компаниям коммерческим, которые принимали в этом деятельное участие. Конечно, руководителям регионов и муниципалитетов», — сообщил Путин. Трансляция велась на «России 24».

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске президент РФ открыл Центр гимнастики в ходе телемоста с форума. Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор во время выступления перед Путиным, в новом здании появится возможность проводить соревнования межрегионального и всероссийского масштаба.

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Президент России Владимир Путин поблагодарил тюменцев, которые принимали участие в строительстве Центра гимнастики в Тобольске. Такое заявление глава государства сделал на форуме «Россия — спортивная держава», который проходил в Перми. «Вот Балабаново, Брянск, Магадан, Тобольск, Ульяновск — там открылись замечательные спортивные объекты. Хочу сказать слова благодарности всем кто принимал участие в подготовке этих объектов к сегодняшнему пуску — строителям, инженерам, нашим компаниям коммерческим, которые принимали в этом деятельное участие. Конечно, руководителям регионов и муниципалитетов», — сообщил Путин. Трансляция велась на «России 24». Ранее URA.RU писало, что в Тобольске президент РФ открыл Центр гимнастики в ходе телемоста с форума. Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор во время выступления перед Путиным, в новом здании появится возможность проводить соревнования межрегионального и всероссийского масштаба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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