Путин выразил благодарность жителям Тюменской области

Путин также поблагодарил глав регионов и муниципалитетов, где появились новые спортивные центры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поблагодарил тюменцев, которые принимали участие в строительстве Центра гимнастики в Тобольске. Такое заявление глава государства сделал на форуме «Россия — спортивная держава», который проходил в Перми.

«Вот Балабаново, Брянск, Магадан, Тобольск, Ульяновск — там открылись замечательные спортивные объекты. Хочу сказать слова благодарности всем кто принимал участие в подготовке этих объектов к сегодняшнему пуску — строителям, инженерам, нашим компаниям коммерческим, которые принимали в этом деятельное участие. Конечно, руководителям регионов и муниципалитетов», — сообщил Путин. Трансляция велась на «России 24».

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске президент РФ открыл Центр гимнастики в ходе телемоста с форума. Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор во время выступления перед Путиным, в новом здании появится возможность проводить соревнования межрегионального и всероссийского масштаба.