Госдума запретила дискредитировать добровольцев Росгвардии

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Отправка призывников в элитные войска. Курган, росгвардия
ГД в первом чтении приняла закон о запрете дискредитации добровольцев Росгвардии Фото:

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Решение было принято на пленарном заседании.

«Законопроектами предлагается распространить нормы закона об ответственности за фейки о Вооруженных Силах РФ на Росгвардию и добровольческие объединения, входящие в ее состав», — говорится в пояснении к законопроекту на сайте Госдумы. Документ также предусматривает наказание за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии и за содействие в исполнении решений других государств и международных организаций об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии.

Проект закона об уголовном наказании за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии был одобрен комитетом Госдумы 16 октября. Сам документ был внесен в Госдуму в сентябре. Также осенью ГД приняла проект закона, разрешающий Росгвардии создавать добровольческие формирования.

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Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Решение было принято на пленарном заседании. «Законопроектами предлагается распространить нормы закона об ответственности за фейки о Вооруженных Силах РФ на Росгвардию и добровольческие объединения, входящие в ее состав», — говорится в пояснении к законопроекту на сайте Госдумы. Документ также предусматривает наказание за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии и за содействие в исполнении решений других государств и международных организаций об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии. Проект закона об уголовном наказании за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии был одобрен комитетом Госдумы 16 октября. Сам документ был внесен в Госдуму в сентябре. Также осенью ГД приняла проект закона, разрешающий Росгвардии создавать добровольческие формирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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