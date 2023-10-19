Госдума запретила дискредитировать добровольцев Росгвардии 19 октября 2023 в 16:49 Размер текста - 17 + ГД в первом чтении приняла закон о запрете дискредитации добровольцев Росгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Решение было принято на пленарном заседании. «Законопроектами предлагается распространить нормы закона об ответственности за фейки о Вооруженных Силах РФ на Росгвардию и добровольческие объединения, входящие в ее состав», — говорится в пояснении к законопроекту на сайте Госдумы . Документ также предусматривает наказание за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии и за содействие в исполнении решений других государств и международных организаций об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии. Проект закона об уголовном наказании за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии был одобрен комитетом Госдумы 16 октября. Сам документ был внесен в Госдуму в сентябре. Также осенью ГД приняла проект закона, разрешающий Росгвардии создавать добровольческие формирования. Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Решение было принято на пленарном заседании. «Законопроектами предлагается распространить нормы закона об ответственности за фейки о Вооруженных Силах РФ на Росгвардию и добровольческие объединения, входящие в ее состав», — говорится в пояснении к законопроекту на сайте Госдумы. Документ также предусматривает наказание за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии и за содействие в исполнении решений других государств и международных организаций об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии. Проект закона об уголовном наказании за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии был одобрен комитетом Госдумы 16 октября. Сам документ был внесен в Госдуму в сентябре. Также осенью ГД приняла проект закона, разрешающий Росгвардии создавать добровольческие формирования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям