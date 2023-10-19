В Екатеринбурге нашли труп мужчины. Фото

19 октября 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Тело нашли на территории жд-вокзала в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге рядом с железнодорожным вокзалом нашли тело мужчины. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «На территории железнодорожного вокзала Екатеринбурга нашли труп мужчины. Ему стало плохо и он упал», — пояснил собеседник агентства. Факт смерти мужчины URA.RU подтвердили в СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Сейчас идет проверка, осматривается место происшествия и опрашиваются очевидцы», — рассказали в пресс-службе ведомства. Личность скончавшегося устанавливается, добавил корреспонденту руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. По его данным, смерть не носит криминального характера. Тело нашли у жд-вокзала Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» [https://t.me/zloy_ekb] .

В Екатеринбурге рядом с железнодорожным вокзалом нашли тело мужчины. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «На территории железнодорожного вокзала Екатеринбурга нашли труп мужчины. Ему стало плохо и он упал», — пояснил собеседник агентства. Факт смерти мужчины URA.RU подтвердили в СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Сейчас идет проверка, осматривается место происшествия и опрашиваются очевидцы», — рассказали в пресс-службе ведомства. Личность скончавшегося устанавливается, добавил корреспонденту руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. По его данным, смерть не носит криминального характера. .