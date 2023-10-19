В Екатеринбурге рядом с железнодорожным вокзалом нашли тело мужчины. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«На территории железнодорожного вокзала Екатеринбурга нашли труп мужчины. Ему стало плохо и он упал», — пояснил собеседник агентства.
Факт смерти мужчины URA.RU подтвердили в СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Сейчас идет проверка, осматривается место происшествия и опрашиваются очевидцы», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Личность скончавшегося устанавливается, добавил корреспонденту руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. По его данным, смерть не носит криминального характера.
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