В Екатеринбурге нашли труп мужчины. Фото

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Презентация эксплуатационных возможностей мобильной мойки высокого давления. Екатеринбург, жд вокзал екатеринбург, знак кирпич, знак остановки общественного транспорта
Тело нашли на территории жд-вокзала в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге рядом с железнодорожным вокзалом нашли тело мужчины. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«На территории железнодорожного вокзала Екатеринбурга нашли труп мужчины. Ему стало плохо и он упал», — пояснил собеседник агентства.

Факт смерти мужчины URA.RU подтвердили в СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Сейчас идет проверка, осматривается место происшествия и опрашиваются очевидцы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Личность скончавшегося устанавливается, добавил корреспонденту руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. По его данным, смерть не носит криминального характера.

Тело нашли у жд-вокзала
Тело нашли у жд-вокзала
Фото:

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В Екатеринбурге рядом с железнодорожным вокзалом нашли тело мужчины. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «На территории железнодорожного вокзала Екатеринбурга нашли труп мужчины. Ему стало плохо и он упал», — пояснил собеседник агентства. Факт смерти мужчины URA.RU подтвердили в СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Сейчас идет проверка, осматривается место происшествия и опрашиваются очевидцы», — рассказали в пресс-службе ведомства. Личность скончавшегося устанавливается, добавил корреспонденту руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. По его данным, смерть не носит криминального характера. .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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