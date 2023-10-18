Вице-премьер РФ Мантуров вручил награду тюменскому медцентру

Церемония вручения премий прошла в Доме правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер и министр промышленности Денис Мантуров вручил награду в области качества тюменскому восстановительному центру медицины и реабилитации «Сибирь». Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Лауреатами премии правительства Российской Федерации в области качества 2022 года стали 12 организаций. В категории организаций с численностью работающих от 250 до 1000 человек: акционерное общество «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» (Тюменская область, с. Червишево)», — указано на сайте правительства.

Церемония вручения премий прошла в Доме правительства. Такая награда ежегодно присуждается компаниям за определенные достижения в области качества продукции и услуг.