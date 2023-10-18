18 октября 2023

Вице-премьер РФ Мантуров вручил награду тюменскому медцентру

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Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, мантуров денис, портрет
Церемония вручения премий прошла в Доме правительства Фото:

Вице-премьер и министр промышленности Денис Мантуров вручил награду в области качества тюменскому восстановительному центру медицины и реабилитации «Сибирь». Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Лауреатами премии правительства Российской Федерации в области качества 2022 года стали 12 организаций. В категории организаций с численностью работающих от 250 до 1000 человек: акционерное общество «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» (Тюменская область, с. Червишево)», — указано на сайте правительства.

Церемония вручения премий прошла в Доме правительства. Такая награда ежегодно присуждается компаниям за определенные достижения в области качества продукции и услуг.

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Вице-премьер и министр промышленности Денис Мантуров вручил награду в области качества тюменскому восстановительному центру медицины и реабилитации «Сибирь». Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ. «Лауреатами премии правительства Российской Федерации в области качества 2022 года стали 12 организаций. В категории организаций с численностью работающих от 250 до 1000 человек: акционерное общество «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» (Тюменская область, с. Червишево)», — указано на сайте правительства. Церемония вручения премий прошла в Доме правительства. Такая награда ежегодно присуждается компаниям за определенные достижения в области качества продукции и услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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