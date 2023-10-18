Депутат гордумы Тюмени Путина лишилась работы. Инсайд

19 октября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Депутат Наталья Путина ушла с должности главврача госпиталя для ветеранов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат гордумы Тюмени Наталья Путина покинула должность главного врача госпиталя для ветеранов войн Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменского политического бомонда. «Она написала заявление об увольнении. Предположительно, дело в ее конфликте с руководством областного департамента здравоохранения», — говорят инсайдеры из тюменской политики. Другие инсайдеры, близкие к Путиной, сообщают, что настоящая причина ее ухода заключается в проблемах со здоровьем народной избранницы. По словам источников, теперь она полностью посвятит себя преподаванию в тюменском медицинском университете. Агентство направило запрос в исполком партии «Единая Россия». Ответ на него ожидается. Наталья Путина избралась на новый срок в гордуму Тюмени по 25 избирательному округу.

Депутат гордумы Тюмени Наталья Путина покинула должность главного врача госпиталя для ветеранов войн Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменского политического бомонда. «Она написала заявление об увольнении. Предположительно, дело в ее конфликте с руководством областного департамента здравоохранения», — говорят инсайдеры из тюменской политики. Другие инсайдеры, близкие к Путиной, сообщают, что настоящая причина ее ухода заключается в проблемах со здоровьем народной избранницы. По словам источников, теперь она полностью посвятит себя преподаванию в тюменском медицинском университете. Агентство направило запрос в исполком партии «Единая Россия». Ответ на него ожидается. Наталья Путина избралась на новый срок в гордуму Тюмени по 25 избирательному округу.