Вернувшись из отпуска, мэр Екатеринбурга рассмотрит удорожание проезда

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Экскурсия с Алексеем Орловым. Екатеринбург, орлов алексей, бубнов алексей, гончаров андрей
Алексей Орлов (справа) приступит к работе с 23 октября Фото:

По возвращении из отпуска мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заслушает доклад о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом URA.RU рассказал профильный вице-мэр Алексей Бубнов.

Днем 19 октября URA.RU сообщило, что проезд с 1 января, вероятно, подорожает с 33-х до 35 рублей. В частном разговоре с корреспондентом замглавы города по финансам Андрей Корюков сказал, что «Гортранс» уже направил в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) соответствующую заявку. При этом параметры индексации он не раскрыл. Их озвучили два источника агентства в мэрии. Один из них уточнил, что, поскольку отмашки от Орлова нет, в РЭК документы еще не ушли. Позднее Корюков публично сказал, что заявлений о повышении стоимости проезда якобы не делал. И посоветовал журналистам обратиться к Бубнову.

Новость по теме
В Екатеринбурге подорожает проезд

«Подразделения администрации города намерены проработать вопрос об изменении тарифа. Транспортные предприятия сейчас готовят документы с обоснованием. На следующей неделе обо всем этом мы доложим Алексею Валерьевичу [Орлову]», — прокомментировал ситуацию Бубнов.

Третий источник уточнил, что цифра 35 взялась неспроста. «Хотели сравнять со стоимостью проезда в городской электричке. Но не факт, что РЭК примет расчеты на эту сумму», — оговорился собеседник.

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По возвращении из отпуска мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заслушает доклад о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом URA.RU рассказал профильный вице-мэр Алексей Бубнов. Днем 19 октября URA.RU сообщило, что проезд с 1 января, вероятно, подорожает с 33-х до 35 рублей. В частном разговоре с корреспондентом замглавы города по финансам Андрей Корюков сказал, что «Гортранс» уже направил в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) соответствующую заявку. При этом параметры индексации он не раскрыл. Их озвучили два источника агентства в мэрии. Один из них уточнил, что, поскольку отмашки от Орлова нет, в РЭК документы еще не ушли. Позднее Корюков публично сказал, что заявлений о повышении стоимости проезда якобы не делал. И посоветовал журналистам обратиться к Бубнову. «Подразделения администрации города намерены проработать вопрос об изменении тарифа. Транспортные предприятия сейчас готовят документы с обоснованием. На следующей неделе обо всем этом мы доложим Алексею Валерьевичу [Орлову]», — прокомментировал ситуацию Бубнов. Третий источник уточнил, что цифра 35 взялась неспроста. «Хотели сравнять со стоимостью проезда в городской электричке. Но не факт, что РЭК примет расчеты на эту сумму», — оговорился собеседник.
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© Служба новостей «URA.RU»
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