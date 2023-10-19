Вернувшись из отпуска, мэр Екатеринбурга рассмотрит удорожание проезда

Алексей Орлов (справа) приступит к работе с 23 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

По возвращении из отпуска мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заслушает доклад о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом URA.RU рассказал профильный вице-мэр Алексей Бубнов.

Днем 19 октября URA.RU сообщило, что проезд с 1 января, вероятно, подорожает с 33-х до 35 рублей. В частном разговоре с корреспондентом замглавы города по финансам Андрей Корюков сказал, что «Гортранс» уже направил в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) соответствующую заявку. При этом параметры индексации он не раскрыл. Их озвучили два источника агентства в мэрии. Один из них уточнил, что, поскольку отмашки от Орлова нет, в РЭК документы еще не ушли. Позднее Корюков публично сказал, что заявлений о повышении стоимости проезда якобы не делал. И посоветовал журналистам обратиться к Бубнову.

«Подразделения администрации города намерены проработать вопрос об изменении тарифа. Транспортные предприятия сейчас готовят документы с обоснованием. На следующей неделе обо всем этом мы доложим Алексею Валерьевичу [Орлову]», — прокомментировал ситуацию Бубнов.

Третий источник уточнил, что цифра 35 взялась неспроста. «Хотели сравнять со стоимостью проезда в городской электричке. Но не факт, что РЭК примет расчеты на эту сумму», — оговорился собеседник.