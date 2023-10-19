Бизнесмены из 90-х открыли охоту на тюменских пенсионеров

В Тюмень вернулись бизнесмены из 90-х, которые торгуют китайскими подделками

19 октября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В Тюмень вернулись предприниматели из 90-х, которые торгуют китайским ширпотребом Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Тюмени появились люди, которые ходят по квартирам и предлагают горожанам купить у них складные ножи, миксеры и другие вещи «европейского производства», необходимые в быту. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию. По их словам, продавцы пытаются найти пенсионеров, поскольку им проще продать указанные товары. «Мы живем на улице Сосьвинской. На прошлой неделе эти продавцы ходили по нашему микрорайону несколько дней подряд. Я посмотрела, что они продают: это обычный китайский ширпортеб. Но они утверждают, что торгуют качественными товарами, которые были произведены в Европе», — пояснила URA.RU одна из жительниц Тюмени. Она добавила, что торговцы интересуются, в каких квартирах живут пожилые люди. Потому что для пенсионеров у них якобы предусмотрены большие скидки. «Я в последний момент остановила соседскую бабушку, которая хотела купить у них миксер, несколько ножей и губки для мытья посуды. За все эти товары продавцы просили у нее около 15 тысяч рублей. Хотя всем этим вещам красная цена — не больше тысячи. Пришлось прогнать их из нашего подъезда, чтобы кто-нибудь из стариков не отдал „предпринимателям“ свою пенсию. Настоящие бизнесмены из 90-х. По-другому не скажешь», — добавила жительница Тюмени на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмень вернулись валютчики из 90-х. Возле крупных рынков и торговых центров города были замечены люди, которые предлагают горожанам купить доллары и евро по «выгодному курсу». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени появились люди, которые ходят по квартирам и предлагают горожанам купить у них складные ножи, миксеры и другие вещи «европейского производства», необходимые в быту. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию. По их словам, продавцы пытаются найти пенсионеров, поскольку им проще продать указанные товары. «Мы живем на улице Сосьвинской. На прошлой неделе эти продавцы ходили по нашему микрорайону несколько дней подряд. Я посмотрела, что они продают: это обычный китайский ширпортеб. Но они утверждают, что торгуют качественными товарами, которые были произведены в Европе», — пояснила URA.RU одна из жительниц Тюмени. Она добавила, что торговцы интересуются, в каких квартирах живут пожилые люди. Потому что для пенсионеров у них якобы предусмотрены большие скидки. «Я в последний момент остановила соседскую бабушку, которая хотела купить у них миксер, несколько ножей и губки для мытья посуды. За все эти товары продавцы просили у нее около 15 тысяч рублей. Хотя всем этим вещам красная цена — не больше тысячи. Пришлось прогнать их из нашего подъезда, чтобы кто-нибудь из стариков не отдал „предпринимателям“ свою пенсию. Настоящие бизнесмены из 90-х. По-другому не скажешь», — добавила жительница Тюмени на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмень вернулись валютчики из 90-х. Возле крупных рынков и торговых центров города были замечены люди, которые предлагают горожанам купить доллары и евро по «выгодному курсу».