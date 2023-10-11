11 октября 2023

В Тюмень вернулись валютчики из 90-х

Возле тюменских рынков начали торговать долларами и евро
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, сто рублей, обмен валюты, рубли, доллар, дедолларизация
Тюменцам предлагают купить валюту по сниженному курсу Фото:

Возле крупных рынков и торговых центров Тюмени замечены люди, которые предлагают горожанам купить доллары и евро с рук по «выгодному курсу». Об этом URA.RU сообщили тюменцы, обратившиеся в редакцию агентства.

«Возле Ватутинского рынка в заречных микрорайонах Тюмени появились мужчины, которые подходят к прохожим и предлагают купить доллары и евро. Говорят, что курс у них намного ниже, чем в банках. Однако непонятно, настоящие деньги это или нет», — сообщил агентству один из жителей Тюмени.

По словам другого тюменца, валютчики также появились в районе тюменского ТЦ «Остров». «Ко мне подошел мужчина и сказал, что он является представителем крупного банка. Предложил приобрести у него валюту с большой скидкой: доллары у него якобы стоят по 80 рублей за единицу, евро был готов отдать за 90 рублей. Я вежливо отказался», — отметил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что 12 октября курс доллара на Мосбирже опустился ниже 97 рублей. Это произошло впервые с 29 сентября 2023 года.

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Возле крупных рынков и торговых центров Тюмени замечены люди, которые предлагают горожанам купить доллары и евро с рук по «выгодному курсу». Об этом URA.RU сообщили тюменцы, обратившиеся в редакцию агентства. «Возле Ватутинского рынка в заречных микрорайонах Тюмени появились мужчины, которые подходят к прохожим и предлагают купить доллары и евро. Говорят, что курс у них намного ниже, чем в банках. Однако непонятно, настоящие деньги это или нет», — сообщил агентству один из жителей Тюмени. По словам другого тюменца, валютчики также появились в районе тюменского ТЦ «Остров». «Ко мне подошел мужчина и сказал, что он является представителем крупного банка. Предложил приобрести у него валюту с большой скидкой: доллары у него якобы стоят по 80 рублей за единицу, евро был готов отдать за 90 рублей. Я вежливо отказался», — отметил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что 12 октября курс доллара на Мосбирже опустился ниже 97 рублей. Это произошло впервые с 29 сентября 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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