Суд отклонил жалобу пермского чиновника Уголькова на действия сотрудников ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
По решению суда пермский чиновник оставлен в СИЗО до 2 ноября Фото:

Пермский краевой суд не удовлетворил жалобу главы управления автодорог и транспорта краевого минтранса Андрея Уголькова, обвиняемого в получении взятки. Защита пермяка считает, что его права были нарушены при задержании и проведении обыска сотрудниками ФСБ.

«Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. В августе Ленинский районный суд отклонил жалобу адвокатов руководителя Уголькова. Он считает, что при задержании и проведении обыска его права были нарушены. Защита пермяка утверждает, что сотрудники ФСБ связывали ему руки, а также не допускали адвоката. Угольков находится в СИЗО и присутствовал на заседании по видеосвязи», — сообщило издание Properm.

Андрей Угольков обвиняется в получении через посредника взятки в размере 15 млн рублей. Во время передачи части денежных средств он был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Свою вину руководитель управления автодорог и транспорта не признал. По решению суда он отправлен в СИЗО на срок до 2 ноября.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский краевой суд не удовлетворил жалобу главы управления автодорог и транспорта краевого минтранса Андрея Уголькова, обвиняемого в получении взятки. Защита пермяка считает, что его права были нарушены при задержании и проведении обыска сотрудниками ФСБ. «Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. В августе Ленинский районный суд отклонил жалобу адвокатов руководителя Уголькова. Он считает, что при задержании и проведении обыска его права были нарушены. Защита пермяка утверждает, что сотрудники ФСБ связывали ему руки, а также не допускали адвоката. Угольков находится в СИЗО и присутствовал на заседании по видеосвязи», — сообщило издание Properm. Андрей Угольков обвиняется в получении через посредника взятки в размере 15 млн рублей. Во время передачи части денежных средств он был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Свою вину руководитель управления автодорог и транспорта не признал. По решению суда он отправлен в СИЗО на срок до 2 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...