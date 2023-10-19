Суд отклонил жалобу пермского чиновника Уголькова на действия сотрудников ФСБ

Пермский краевой суд не удовлетворил жалобу главы управления автодорог и транспорта краевого минтранса Андрея Уголькова, обвиняемого в получении взятки. Защита пермяка считает, что его права были нарушены при задержании и проведении обыска сотрудниками ФСБ.
«Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. В августе Ленинский районный суд отклонил жалобу адвокатов руководителя Уголькова. Он считает, что при задержании и проведении обыска его права были нарушены. Защита пермяка утверждает, что сотрудники ФСБ связывали ему руки, а также не допускали адвоката. Угольков находится в СИЗО и присутствовал на заседании по видеосвязи», — сообщило издание Properm.
Андрей Угольков обвиняется в получении через посредника взятки в размере 15 млн рублей. Во время передачи части денежных средств он был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Свою вину руководитель управления автодорог и транспорта не признал. По решению суда он отправлен в СИЗО на срок до 2 ноября.
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