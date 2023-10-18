Mash: В Сургуте младенец отравился каплями для носа

19 октября 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

В Сургуте годовалого ребенка госпитализировали с отравлением каплями «Нафтизин» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте годовалая девочка отравилась каплями для носа, когда лекарственный препарат случайно попал ей в рот во время игры. Ребенка доставили в отделение реанимации, сообщил telegram-канал «Ural Mash». «Годовалая малышка игралась с флаконом „Нафтизина“, он случайно открылся и часть лекарства попала ей в рот. Мама этого не заметила, но в тот же день у дочки появилась температура, жар, озноб», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, ребенок находился в отделении реанимации в течение трех дней, а потом девочку перевели в палатное отделение. В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили, что информации о подобном инциденте в правоохранительные органы не поступало. Но после появления сообщений в СМИ была организована проверка.



В Сургуте годовалая девочка отравилась каплями для носа, когда лекарственный препарат случайно попал ей в рот во время игры. Ребенка доставили в отделение реанимации, сообщил telegram-канал «Ural Mash». «Годовалая малышка игралась с флаконом „Нафтизина“, он случайно открылся и часть лекарства попала ей в рот. Мама этого не заметила, но в тот же день у дочки появилась температура, жар, озноб», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, ребенок находился в отделении реанимации в течение трех дней, а потом девочку перевели в палатное отделение. В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили, что информации о подобном инциденте в правоохранительные органы не поступало. Но после появления сообщений в СМИ была организована проверка.