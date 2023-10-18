18 октября 2023

Mash: В Сургуте младенец отравился каплями для носа

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
В Сургуте годовалого ребенка госпитализировали с отравлением каплями «Нафтизин» Фото:

В Сургуте годовалая девочка отравилась каплями для носа, когда лекарственный препарат случайно попал ей в рот во время игры. Ребенка доставили в отделение реанимации, сообщил telegram-канал «Ural Mash».

«Годовалая малышка игралась с флаконом „Нафтизина“, он случайно открылся и часть лекарства попала ей в рот. Мама этого не заметила, но в тот же день у дочки появилась температура, жар, озноб», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, ребенок находился в отделении реанимации в течение трех дней, а потом девочку перевели в палатное отделение.

В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили, что информации о подобном инциденте в правоохранительные органы не поступало. Но после появления сообщений в СМИ была организована проверка.

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В Сургуте годовалая девочка отравилась каплями для носа, когда лекарственный препарат случайно попал ей в рот во время игры. Ребенка доставили в отделение реанимации, сообщил telegram-канал «Ural Mash». «Годовалая малышка игралась с флаконом „Нафтизина“, он случайно открылся и часть лекарства попала ей в рот. Мама этого не заметила, но в тот же день у дочки появилась температура, жар, озноб», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, ребенок находился в отделении реанимации в течение трех дней, а потом девочку перевели в палатное отделение. В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили, что информации о подобном инциденте в правоохранительные органы не поступало. Но после появления сообщений в СМИ была организована проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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