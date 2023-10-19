«Уральские авиалинии» отстранили от полетов Airbus A321

19 октября 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Самолет вернули на стоянку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская пассажирская авиакомпания «Уральские авиалинии» отстранила от полетов Airbus A321, в котором выявили неисправность автомата тяги. Речь идет о рейсе, который должен был вылететь из международного аэропорта «Жуковский» (Московской область) в Таджикистан. «Вечером 17 октября Airbus A321 готовился вылететь из столичного аэропорта „Жуковский“ в Куляб (Таджикистан), но перед взлетом экипаж обнаружил неисправность работы автоматического управления силовой установки и вернул самолет на стоянку. Борт отстранили от полетов, но спустя некоторое время неполадки устранили, и он отправился в Таджикистан», — пишет telegram-канал SHOT. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там заявили, что на период ремонта самолет не выполняет полеты. «Если на воздушном судне выявляют техническую неисправность — ее устраняют в авиационном техническом центре», — отметили в авиакомпании.

Российская пассажирская авиакомпания «Уральские авиалинии» отстранила от полетов Airbus A321, в котором выявили неисправность автомата тяги. Речь идет о рейсе, который должен был вылететь из международного аэропорта «Жуковский» (Московской область) в Таджикистан. «Вечером 17 октября Airbus A321 готовился вылететь из столичного аэропорта „Жуковский“ в Куляб (Таджикистан), но перед взлетом экипаж обнаружил неисправность работы автоматического управления силовой установки и вернул самолет на стоянку. Борт отстранили от полетов, но спустя некоторое время неполадки устранили, и он отправился в Таджикистан», — пишет telegram-канал SHOT. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там заявили, что на период ремонта самолет не выполняет полеты. «Если на воздушном судне выявляют техническую неисправность — ее устраняют в авиационном техническом центре», — отметили в авиакомпании.