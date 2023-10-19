Свердловчанин, посетивший Иран, заявил о 3 млн добровольцах, готовых выступить за ХАМАС

Глава «Сомон» Мирзоев: три миллиона добровольцев из Ирана хотят воевать за ХАМАС

20 октября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Фарух Мирзоев поделился обстановкой в Иране, куда он ездил с рабочим визитом Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Порядка трех миллионов неравнодушных граждан Ирана готовы выступить на стороне ХАМАС в войне с Израилем. Мужчины записываются в ряды добровольцев и при первой возможности поедут в сектор Газа. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился председатель совета организации «Общество таджикской культуры «Сомон» в Свердловской области Фарух Мирзоев, который недавно вернулся из Ирана. «Народ Ирана очень сопереживает жителям сектора Газа. Мужчины активно записываются в добровольцы, чтобы примкнуть к ХАМАС для защиты палестинских стариков, женщин и детей. Иранцы также готовят гуманитарную помощь. Чаще всего это медикаменты и чистая питьевая вода, с которой в секторе Газа большие проблемы», — отметил в беседе с корреспондентом URA.RU Мирзоев. По словам Мирзоева, несмотря на всю сложность ситуации, которая развернулась на Ближнем Востоке, многие иранцы верят в то, что мирный путь разрешения конфликта еще возможен. «Несмотря на полную и безоговорочную поддержку ХАМАС, иранцы молятся о том, чтобы на земле наступил мир. Иранцы на пятничной хутбе читают дуа за своих палестинских единоверцев и совершают джаназа — намаз по погибшим», — отметил он. Военный конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Боевики ХАМАС нанесли удар по Тель-Авиву. После атак ХАМАС глава Минобороны Израиля объявил о начале полномасштабной войны. Вся важная информация о ситуации на Ближнем Востоке — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Порядка трех миллионов неравнодушных граждан Ирана готовы выступить на стороне ХАМАС в войне с Израилем. Мужчины записываются в ряды добровольцев и при первой возможности поедут в сектор Газа. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился председатель совета организации «Общество таджикской культуры «Сомон» в Свердловской области Фарух Мирзоев, который недавно вернулся из Ирана. «Народ Ирана очень сопереживает жителям сектора Газа. Мужчины активно записываются в добровольцы, чтобы примкнуть к ХАМАС для защиты палестинских стариков, женщин и детей. Иранцы также готовят гуманитарную помощь. Чаще всего это медикаменты и чистая питьевая вода, с которой в секторе Газа большие проблемы», — отметил в беседе с корреспондентом URA.RU Мирзоев. По словам Мирзоева, несмотря на всю сложность ситуации, которая развернулась на Ближнем Востоке, многие иранцы верят в то, что мирный путь разрешения конфликта еще возможен. «Несмотря на полную и безоговорочную поддержку ХАМАС, иранцы молятся о том, чтобы на земле наступил мир. Иранцы на пятничной хутбе читают дуа за своих палестинских единоверцев и совершают джаназа — намаз по погибшим», — отметил он. Военный конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Боевики ХАМАС нанесли удар по Тель-Авиву. После атак ХАМАС глава Минобороны Израиля объявил о начале полномасштабной войны. Вся важная информация о ситуации на Ближнем Востоке — в сюжете URA.RU.