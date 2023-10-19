CNN: разведка США увидела только легкие повреждения больницы в Газе

19 октября 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

При взрыве в больнице погибли от 100 до 300 человек, считает разведка США Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Разведка США обнаружила только легкие повреждения в здании больницы в секторе Газа после удара. Об этом сообщил телеканал CNN. «В оценке разведки говорится об обнаружении только легких повреждений на крышах сооружений у основного здания больницы», — говорится в сообщении телеканала. Также сообщается, что при взрыве в больнице погибли от 100 до 300 человек. Удар по больнице в секторе Газа был нанесен 17 октября. Израиль и ХАМАС в произошедшем обвинили друг друга. Позже ЦАХАЛ заявил, что удар нанес «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Вице-председатель комитета по разведке Конгресса США Марк Рубио сообщил, что в итоге погибли более 800 жителей.

Разведка США обнаружила только легкие повреждения в здании больницы в секторе Газа после удара. Об этом сообщил телеканал CNN. «В оценке разведки говорится об обнаружении только легких повреждений на крышах сооружений у основного здания больницы», — говорится в сообщении телеканала. Также сообщается, что при взрыве в больнице погибли от 100 до 300 человек. Удар по больнице в секторе Газа был нанесен 17 октября. Израиль и ХАМАС в произошедшем обвинили друг друга. Позже ЦАХАЛ заявил, что удар нанес «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Вице-председатель комитета по разведке Конгресса США Марк Рубио сообщил, что в итоге погибли более 800 жителей.