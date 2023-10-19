В разведке США назвали, кто ударил по больнице в секторе Газа

Комитет Конгресса США по разведке: удар по больнице в Газе нанесли боевики

19 октября 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

В результате удара по больнице в секторе Газа погибли более 800 человек Фото: MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли более 800 жителей, нанесли «боевики-террористы», а не армия Израиля. Об этом сообщил вице-председатель комитета по разведке Конгресса США Марк Рубио со ссылкой на изученные американские разведданные об ударе по больнице в секторе. «Комитет Сената по разведке получил и изучил разведанные, связанные с атакой на больницу Аль-Ахли в Газе. На основании этой информации мы с уверенностью можем сказать, что взрыв стал результатом неудачного запуска ракеты боевиками-террористами, а не результатом авиаудара со стороны Израиля», — сообщил Марк Рубио на своем сайте . Удар по больнице в секторе Газа был нанесен 17 октября. Изначально воюющие стороны — Израиль и ХАМАС — обвинили в произошедшем друг друга. С обвинениями в сторону Израиля об ударе выступили также и множество стран Ближнего Востока. Немногим позже израильская армия ЦАХАЛ, однако, заявила, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен из-за неудачного запуска ракеты «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Тем самым, Рубио своим заявлением подтвердил версию Израиля о происшествии.

Удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли более 800 жителей, нанесли «боевики-террористы», а не армия Израиля. Об этом сообщил вице-председатель комитета по разведке Конгресса США Марк Рубио со ссылкой на изученные американские разведданные об ударе по больнице в секторе. «Комитет Сената по разведке получил и изучил разведанные, связанные с атакой на больницу Аль-Ахли в Газе. На основании этой информации мы с уверенностью можем сказать, что взрыв стал результатом неудачного запуска ракеты боевиками-террористами, а не результатом авиаудара со стороны Израиля», — сообщил Марк Рубио на своем сайте. Удар по больнице в секторе Газа был нанесен 17 октября. Изначально воюющие стороны — Израиль и ХАМАС — обвинили в произошедшем друг друга. С обвинениями в сторону Израиля об ударе выступили также и множество стран Ближнего Востока. Немногим позже израильская армия ЦАХАЛ, однако, заявила, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен из-за неудачного запуска ракеты «Исламским джихадом» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Тем самым, Рубио своим заявлением подтвердил версию Израиля о происшествии.