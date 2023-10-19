В Свердловской области поезд переехал 37-летнего мужчину

В результате происшествия мужчина скончался на месте
На четвертом километре перегона Воронцовка — Климки свердловской железной дороги поезд переехал 37-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Грузовой поезд смертельно травмировал переходящего в не установленном месте железнодорожные пути мужчину 1986 года рождения. Авария произошла 19 октября», — сказано в сообщении.
Пострадавший скончался на месте. Серовской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения, а также эксплуатации железнодорожного транспорта.
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