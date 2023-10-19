В Свердловской области поезд переехал 37-летнего мужчину

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Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, цистерна, грузовой поезд, железнодорожный узел
В результате происшествия мужчина скончался на месте Фото:

На четвертом километре перегона Воронцовка — Климки свердловской железной дороги поезд переехал 37-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Грузовой поезд смертельно травмировал переходящего в не установленном месте железнодорожные пути мужчину 1986 года рождения. Авария произошла 19 октября», — сказано в сообщении.

Пострадавший скончался на месте. Серовской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения, а также эксплуатации железнодорожного транспорта.

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На четвертом километре перегона Воронцовка — Климки свердловской железной дороги поезд переехал 37-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Грузовой поезд смертельно травмировал переходящего в не установленном месте железнодорожные пути мужчину 1986 года рождения. Авария произошла 19 октября», — сказано в сообщении. Пострадавший скончался на месте. Серовской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения, а также эксплуатации железнодорожного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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