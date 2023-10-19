В России создают систему ночного видения для передвижения в зоне СВО

20 октября 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

Новая разработка будет готова в ноябре 2023 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российская компания «Лаборатория ППШ» разрабатывает систему ночного видения «Флинт» для обеспечивания скрытного передвижения на транспорте в зоне спецоперации, не включая фары в темное время суток. Об этом рассказал гендиректор компании Денис Осломенко. «Сейчас разрабатываем систему для автомобилей и квадроциклов, например, для вывоза раненых с поля боя. Она позволит не включать фары во время движения в темноте и избежать обнаружения противником. Решение должно быть готово ориентировочно к середине ноября», — передает ТАСС слова Дениса Осломенко. Для разработки новой системы компании дали рекомендации на основе тепловизионных прицелов «Легат». По его словам, «Флинт» устанавливается на переднюю часть квадроцикла или на крышу автомобиля. Изображение с системы выводится на экран, а также на очки с ЖК-экранами, которыми пользуются водители. Ранее институт прикладной физики создал новую неуправляемую авиационную ракету (НАР), которая состоит из 24 боевых элементов. Представление разработки прошло на форуме «Армия-2023».

Российская компания «Лаборатория ППШ» разрабатывает систему ночного видения «Флинт» для обеспечивания скрытного передвижения на транспорте в зоне спецоперации, не включая фары в темное время суток. Об этом рассказал гендиректор компании Денис Осломенко. «Сейчас разрабатываем систему для автомобилей и квадроциклов, например, для вывоза раненых с поля боя. Она позволит не включать фары во время движения в темноте и избежать обнаружения противником. Решение должно быть готово ориентировочно к середине ноября», — передает ТАСС слова Дениса Осломенко. Для разработки новой системы компании дали рекомендации на основе тепловизионных прицелов «Легат». По его словам, «Флинт» устанавливается на переднюю часть квадроцикла или на крышу автомобиля. Изображение с системы выводится на экран, а также на очки с ЖК-экранами, которыми пользуются водители. Ранее институт прикладной физики создал новую неуправляемую авиационную ракету (НАР), которая состоит из 24 боевых элементов. Представление разработки прошло на форуме «Армия-2023».