На форуме «Армия-2023» показали новейшую кассетную ракету

На форуме «Армия-2023» была представлена новая неуправляемая авиационная ракета (НАР). Об этом сообщили в пресс-службе институт прикладной физики (ИПФ), которым был представлен снаряд.
«НАР С-8КЛ имеет кассетную боевую часть и наполнена кумулятивно-осколочными боевыми элементами», — рассказали в пресс-службе, передает РИА Новости. Там отметили, что ракета имеет 24 боевых элемента.
Как сообщается, разработка изобретения находится на заключительном этапе испытаний. НАР сможет использоваться со всех основных типов вертолетов и самолетов армейской авиации.
Президент России Владимир Путин на форуме «Армия-2023» выразил готовность страны к развитию международного сотрудничества во военной сфере. По его словам, Москва готова к сотрудничеству со всеми странами, которые хотят сохранить свою независимость.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.