На форуме «Армия-2023» показали новейшую кассетную ракету

14 августа 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Разработка ракеты находится на заключительном этапе испытаний Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ На форуме «Армия-2023» была представлена новая неуправляемая авиационная ракета (НАР). Об этом сообщили в пресс-службе институт прикладной физики (ИПФ), которым был представлен снаряд. «НАР С-8КЛ имеет кассетную боевую часть и наполнена кумулятивно-осколочными боевыми элементами», — рассказали в пресс-службе, передает РИА Новости. Там отметили, что ракета имеет 24 боевых элемента. Как сообщается, разработка изобретения находится на заключительном этапе испытаний. НАР сможет использоваться со всех основных типов вертолетов и самолетов армейской авиации. Президент России Владимир Путин на форуме «Армия-2023» выразил готовность страны к развитию международного сотрудничества во военной сфере. По его словам, Москва готова к сотрудничеству со всеми странами, которые хотят сохранить свою независимость.

На форуме «Армия-2023» была представлена новая неуправляемая авиационная ракета (НАР). Об этом сообщили в пресс-службе институт прикладной физики (ИПФ), которым был представлен снаряд. «НАР С-8КЛ имеет кассетную боевую часть и наполнена кумулятивно-осколочными боевыми элементами», — рассказали в пресс-службе, передает РИА Новости. Там отметили, что ракета имеет 24 боевых элемента. Как сообщается, разработка изобретения находится на заключительном этапе испытаний. НАР сможет использоваться со всех основных типов вертолетов и самолетов армейской авиации. Президент России Владимир Путин на форуме «Армия-2023» выразил готовность страны к развитию международного сотрудничества во военной сфере. По его словам, Москва готова к сотрудничеству со всеми странами, которые хотят сохранить свою независимость.