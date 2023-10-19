Жительница Курганской области пожаловалась на учителя, унизившую ее дочь

20 октября 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

Подростка отказались брать в 10 класс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каширинской школе Курганской области классная руководительница якобы унизила и отказалась обучать девочку-подростка в 10 классе, а директор посоветовал ученице менять школу. Об этом URA.RU заявила мать подростка Светлана Постовалова, перенесшая онкологическое заболевание. Из-за минувшей болезни воспитанием ребенка временно занималась бабушка. «Моя дочь решила пойти в 10 класс, но классная руководительница отказалась брать ребенка, так как ей якобы хватило и девятого класса, а также, что в класс придут другие девочки, в чей коллектив она не впишется. Это все было сказано при ребенке, поэтому она выбежала из кабинета и сказала, что не будет учиться здесь. Я пошла к директору и рассказала о разговоре с классным руководителем, на что получила ответ, что мне нужно искать другую школу. Позже в сторону моей дочери началась травля, и выяснилось, что преподаватель посетил урок, на котором рассказывал, что моя дочь не такая, как все, что ее не примут в школе и так далее», — рассказала Постовалова. На данный момент подросток обучается в Курганском техникуме сервиса и технологий. Сама Светлана Постовалова перенесла онкологическое заболевание и на момент лечения оформляла доверенность на бабушку и крестную мать ребенка. «Я объяснила классному руководителю, что было в девятом классе. На плечи моей дочери навалились все наши семейные проблемы — у меня выявили онкологию, из-за чего я уезжала на лечение в Екатеринбург, а дочь осталась с бабушкой, которая тоже слегла, узнав о моем диагнозе. Ребенку пришлось ухаживать за бабушкой, у нее был большой стресс, а ведь она сама была после сложнейшей операции», — объяснила она. Постовалова рассказала, что писала жалобы в прокуратуру, откуда они были переадресованы в региональный департамент образования. В ведомстве матери подростка сообщили, что преподаватель не допускала унижений и оскорблений в адрес ребенка, а директор предложила сменить школу, подразумевая право родителей на выбор образовательной организации. Также в департаменте указали, что по результатам внеплановой служебной проверки не были выявлены основания для увольнения директора и классного руководителя, но они привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Каширинской школе Курганской области классная руководительница якобы унизила и отказалась обучать девочку-подростка в 10 классе, а директор посоветовал ученице менять школу. Об этом URA.RU заявила мать подростка Светлана Постовалова, перенесшая онкологическое заболевание. Из-за минувшей болезни воспитанием ребенка временно занималась бабушка. «Моя дочь решила пойти в 10 класс, но классная руководительница отказалась брать ребенка, так как ей якобы хватило и девятого класса, а также, что в класс придут другие девочки, в чей коллектив она не впишется. Это все было сказано при ребенке, поэтому она выбежала из кабинета и сказала, что не будет учиться здесь. Я пошла к директору и рассказала о разговоре с классным руководителем, на что получила ответ, что мне нужно искать другую школу. Позже в сторону моей дочери началась травля, и выяснилось, что преподаватель посетил урок, на котором рассказывал, что моя дочь не такая, как все, что ее не примут в школе и так далее», — рассказала Постовалова. На данный момент подросток обучается в Курганском техникуме сервиса и технологий. Сама Светлана Постовалова перенесла онкологическое заболевание и на момент лечения оформляла доверенность на бабушку и крестную мать ребенка. «Я объяснила классному руководителю, что было в девятом классе. На плечи моей дочери навалились все наши семейные проблемы — у меня выявили онкологию, из-за чего я уезжала на лечение в Екатеринбург, а дочь осталась с бабушкой, которая тоже слегла, узнав о моем диагнозе. Ребенку пришлось ухаживать за бабушкой, у нее был большой стресс, а ведь она сама была после сложнейшей операции», — объяснила она. Постовалова рассказала, что писала жалобы в прокуратуру, откуда они были переадресованы в региональный департамент образования. В ведомстве матери подростка сообщили, что преподаватель не допускала унижений и оскорблений в адрес ребенка, а директор предложила сменить школу, подразумевая право родителей на выбор образовательной организации. Также в департаменте указали, что по результатам внеплановой служебной проверки не были выявлены основания для увольнения директора и классного руководителя, но они привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.