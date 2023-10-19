19 октября 2023

Курганца отправят в колонию за избиение детей сожительницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Мужчина наносил побои кулаками и ногами Фото:

Жителю Мокроусовского округа Курганской области, который избивал трех детей своей сожительницы, в суде назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Данная информация размещена на сайте областного Следственного управления Следственного комитета.

«Приговором Мокроусовского районного суда с учетом неисполненного приговора осужденному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу несовершеннолетних взыскана компенсация морального вреда в размере 150 000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу», — указано в сообщении.

Мужчина в 2022—2023 годах систематически бил кулаками и ногами четырнадцатилетнего сына своей сожительницы. Помимо этого, в состоянии алкогольного опьянения он причинил побои двум малолетним дочерям сожительницы. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичных преступлений.

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Жителю Мокроусовского округа Курганской области, который избивал трех детей своей сожительницы, в суде назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Данная информация размещена на сайте областного Следственного управления Следственного комитета. «Приговором Мокроусовского районного суда с учетом неисполненного приговора осужденному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу несовершеннолетних взыскана компенсация морального вреда в размере 150 000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу», — указано в сообщении. Мужчина в 2022—2023 годах систематически бил кулаками и ногами четырнадцатилетнего сына своей сожительницы. Помимо этого, в состоянии алкогольного опьянения он причинил побои двум малолетним дочерям сожительницы. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичных преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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