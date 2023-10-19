Курганца отправят в колонию за избиение детей сожительницы

20 октября 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Мужчина наносил побои кулаками и ногами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Мокроусовского округа Курганской области, который избивал трех детей своей сожительницы, в суде назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Данная информация размещена на сайте областного Следственного управления Следственного комитета. «Приговором Мокроусовского районного суда с учетом неисполненного приговора осужденному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу несовершеннолетних взыскана компенсация морального вреда в размере 150 000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу», — указано в сообщении. Мужчина в 2022—2023 годах систематически бил кулаками и ногами четырнадцатилетнего сына своей сожительницы. Помимо этого, в состоянии алкогольного опьянения он причинил побои двум малолетним дочерям сожительницы. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичных преступлений.

Жителю Мокроусовского округа Курганской области, который избивал трех детей своей сожительницы, в суде назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Данная информация размещена на сайте областного Следственного управления Следственного комитета. «Приговором Мокроусовского районного суда с учетом неисполненного приговора осужденному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу несовершеннолетних взыскана компенсация морального вреда в размере 150 000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу», — указано в сообщении. Мужчина в 2022—2023 годах систематически бил кулаками и ногами четырнадцатилетнего сына своей сожительницы. Помимо этого, в состоянии алкогольного опьянения он причинил побои двум малолетним дочерям сожительницы. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичных преступлений.