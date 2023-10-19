Кобылкину показали проект тепличного комплекса на бывшей свалке Челябинска. Фото

20 октября 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин в Челябинске принял участие в мероприятиях всероссийского экологического форума Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председателю комитета Госдумы РФ по экологии Дмитрий Кобылкин побывал на территории бывшей челябинской свалки, где ознакомился с проектом тепличного комплекса по выращиванию цветов. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе правительства региона. «В этом году на территории бывшей свалки будет построен тепличный комплекс для выращивания цветов. А тепло от сжигаемого биогаза будет использоваться для обогрева теплиц», — цитирует пресс-служба главу региона Алексея Текслера. Монтаж первой теплицы начнется уже в ноябре, в феврале 2024 года в ней будут посажены петунии и другие цветы. В мае они будут готовы к высадке и украсят гостевые маршруты города — проспект Ленина и Свердловский проспект. Кобылкин посетил бывшую свалку в рамках всероссийского детского экологического форума, который проходит в Челябинске. Территория свалки была рекультивирована в 2021 году. Это позволило снизить выбросы в черте города на 30 процентов. Емкости для хранения биогаза, который будет сжигаться ради отопления теплиц Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Дмитрий Кобылкин поблагодарил Алексея Текслера за рекультивацию челябинской свалки Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Гости позакомились с работой комплекса по сбору биогаза Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Председателю комитета Госдумы РФ по экологии Дмитрий Кобылкин побывал на территории бывшей челябинской свалки, где ознакомился с проектом тепличного комплекса по выращиванию цветов. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе правительства региона. «В этом году на территории бывшей свалки будет построен тепличный комплекс для выращивания цветов. А тепло от сжигаемого биогаза будет использоваться для обогрева теплиц», — цитирует пресс-служба главу региона Алексея Текслера. Монтаж первой теплицы начнется уже в ноябре, в феврале 2024 года в ней будут посажены петунии и другие цветы. В мае они будут готовы к высадке и украсят гостевые маршруты города — проспект Ленина и Свердловский проспект. Кобылкин посетил бывшую свалку в рамках всероссийского детского экологического форума, который проходит в Челябинске. Территория свалки была рекультивирована в 2021 году. Это позволило снизить выбросы в черте города на 30 процентов.