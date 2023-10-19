Председателю комитета Госдумы РФ по экологии Дмитрий Кобылкин побывал на территории бывшей челябинской свалки, где ознакомился с проектом тепличного комплекса по выращиванию цветов. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В этом году на территории бывшей свалки будет построен тепличный комплекс для выращивания цветов. А тепло от сжигаемого биогаза будет использоваться для обогрева теплиц», — цитирует пресс-служба главу региона Алексея Текслера.
Монтаж первой теплицы начнется уже в ноябре, в феврале 2024 года в ней будут посажены петунии и другие цветы. В мае они будут готовы к высадке и украсят гостевые маршруты города — проспект Ленина и Свердловский проспект.
Кобылкин посетил бывшую свалку в рамках всероссийского детского экологического форума, который проходит в Челябинске. Территория свалки была рекультивирована в 2021 году. Это позволило снизить выбросы в черте города на 30 процентов.
Емкости для хранения биогаза, который будет сжигаться ради отопления теплиц
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Дмитрий Кобылкин поблагодарил Алексея Текслера за рекультивацию челябинской свалки
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Гости позакомились с работой комплекса по сбору биогаза
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Председателю комитета Госдумы РФ по экологии Дмитрий Кобылкин побывал на территории бывшей челябинской свалки, где ознакомился с проектом тепличного комплекса по выращиванию цветов. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе правительства региона. «В этом году на территории бывшей свалки будет построен тепличный комплекс для выращивания цветов. А тепло от сжигаемого биогаза будет использоваться для обогрева теплиц», — цитирует пресс-служба главу региона Алексея Текслера. Монтаж первой теплицы начнется уже в ноябре, в феврале 2024 года в ней будут посажены петунии и другие цветы. В мае они будут готовы к высадке и украсят гостевые маршруты города — проспект Ленина и Свердловский проспект. Кобылкин посетил бывшую свалку в рамках всероссийского детского экологического форума, который проходит в Челябинске. Территория свалки была рекультивирована в 2021 году. Это позволило снизить выбросы в черте города на 30 процентов.