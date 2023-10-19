Пенсионерки из Кургана подарили новый телевизор после того, как ей затопили квартиру Фото: Анна Майорова © URA.RU

Подрядная компания, которая при замене крыши дома затопила квартиру жительницы Кургана, подарила женщине новый телевизор. Об этом губернатор Вадим Шумков написал в своем telegram-канале. Ранее глава региона лично приезжал к пенсионерке, чтобы разобраться с ее проблемой.

«У Галины Георгиевны, квартиру которой затопило по вине подрядчика, выполнявшего работы по замене крыши, завершается ремонт. Говорит, ребята исправляются. Все основные работы уже выполнены. Становится чисто и уютно, как и должно быть. А в качестве извинений за доставленные неудобства компания сделала Галине Георгиевне подарок — новый телевизор», — написал Шумков.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков лично навестил жительницу проблемного дома, которая пожаловалась на потоп в квартире. После этого визита глава региона сделал замечание руководству фонда капремонта, попросил все исправить и извиниться перед пенсионеркой. Также Шумков поручил администрации города включить ее дом в программу ремонта дворов в 2024 году.

Жительнице Кургана подарили телевизор в качестве извинений за потопы в квартире Фото: telegram-канал Вадима Шумкова https://t.me/silavpravdevshumkov/7634