19 октября 2023

Подрядчик, затопивший квартиру жительницы Кургана, подарил ей новый телевизор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерки из Кургана подарили новый телевизор после того, как ей затопили квартиру Фото:

Подрядная компания, которая при замене крыши дома затопила квартиру жительницы Кургана, подарила женщине новый телевизор. Об этом губернатор Вадим Шумков написал в своем telegram-канале. Ранее глава региона лично приезжал к пенсионерке, чтобы разобраться с ее проблемой.

«У Галины Георгиевны, квартиру которой затопило по вине подрядчика, выполнявшего работы по замене крыши, завершается ремонт. Говорит, ребята исправляются. Все основные работы уже выполнены. Становится чисто и уютно, как и должно быть. А в качестве извинений за доставленные неудобства компания сделала Галине Георгиевне подарок — новый телевизор», — написал Шумков.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков лично навестил жительницу проблемного дома, которая пожаловалась на потоп в квартире. После этого визита глава региона сделал замечание руководству фонда капремонта, попросил все исправить и извиниться перед пенсионеркой. Также Шумков поручил администрации города включить ее дом в программу ремонта дворов в 2024 году.

Жительнице Кургана подарили телевизор в качестве извинений за потопы в квартире
Жительнице Кургана подарили телевизор в качестве извинений за потопы в квартире
Фото:
Ранее к пенсионерке лично приезжал Шумков, чтобы разобраться с жалобой на подрядчика
Ранее к пенсионерке лично приезжал Шумков, чтобы разобраться с жалобой на подрядчика
Фото:

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Подрядная компания, которая при замене крыши дома затопила квартиру жительницы Кургана, подарила женщине новый телевизор. Об этом губернатор Вадим Шумков написал в своем telegram-канале. Ранее глава региона лично приезжал к пенсионерке, чтобы разобраться с ее проблемой. «У Галины Георгиевны, квартиру которой затопило по вине подрядчика, выполнявшего работы по замене крыши, завершается ремонт. Говорит, ребята исправляются. Все основные работы уже выполнены. Становится чисто и уютно, как и должно быть. А в качестве извинений за доставленные неудобства компания сделала Галине Георгиевне подарок — новый телевизор», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков лично навестил жительницу проблемного дома, которая пожаловалась на потоп в квартире. После этого визита глава региона сделал замечание руководству фонда капремонта, попросил все исправить и извиниться перед пенсионеркой. Также Шумков поручил администрации города включить ее дом в программу ремонта дворов в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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