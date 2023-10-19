Челябинец убил товарища унитазом

20 октября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Орудием убийства стал унитаз Фото: Илья Московец © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) завершили расследование уголовного дела об убийстве бездомным собутыльника ударом унитаза по голове. Как URA.RU сообщили в отделе СКР Златоуста, потерпевшему в ночь на 12 августа нанесли 22 удара, после чего он скончался. «Труп с признаками насильственной смерти был обнаружен 12 августа под трубами в границах полевого лагеря для лиц без определенного места жительства. Вскоре подозреваемый в совершении преступления был задержан и признал вину», — сообщил URA.RU старший следователь Павел Иванов. Накануне собутыльники возле реки Чувашка на улице Нижнезаводской распивали спиртные напитки. Повздорили, и возник конфликт. В результате 38-летний бомж схватил рядом валявшиеся осколки унитаза и начал ими бить по голове 51-летнего собутыльника. Позже судмедэксперты зафиксировали ушибленные раны головы и лица, на теле были множественные ссадины. Пострадавший ранее проживал с матерью, но часто проводил время вне дома. Оба вели асоциальный образ жизни и были неоднократно судимы. Обвиняемый совершал преступления против личности, пострадавший при жизни занимался воровством.

В Златоусте (Челябинская область) завершили расследование уголовного дела об убийстве бездомным собутыльника ударом унитаза по голове. Как URA.RU сообщили в отделе СКР Златоуста, потерпевшему в ночь на 12 августа нанесли 22 удара, после чего он скончался. «Труп с признаками насильственной смерти был обнаружен 12 августа под трубами в границах полевого лагеря для лиц без определенного места жительства. Вскоре подозреваемый в совершении преступления был задержан и признал вину», — сообщил URA.RU старший следователь Павел Иванов. Накануне собутыльники возле реки Чувашка на улице Нижнезаводской распивали спиртные напитки. Повздорили, и возник конфликт. В результате 38-летний бомж схватил рядом валявшиеся осколки унитаза и начал ими бить по голове 51-летнего собутыльника. Позже судмедэксперты зафиксировали ушибленные раны головы и лица, на теле были множественные ссадины. Пострадавший ранее проживал с матерью, но часто проводил время вне дома. Оба вели асоциальный образ жизни и были неоднократно судимы. Обвиняемый совершал преступления против личности, пострадавший при жизни занимался воровством.