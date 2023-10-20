ФОМ: россияне отмечают спокойствие в стране

Больше половины опрошенных россиян (51%) отметили спокойное настроение в своем окружении. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Из данных следует, что 51% респондентов заявили о спокойном настроении в кругу знакомых и родных, при этом о тревожном настроении высказались 43% россиян. Еще 6% опрошенных затруднились с ответом.
Опрос «ФОМнибус» проводился 13—15 октября. В нем приняли участие 104 населенных пункта и 53 субъекта РФ. Всего в опросе поучаствовали 1500 респондентов.
В январе 2023 года Опрос Фонда общественного мнения показал, что ровно половина опрошенных россиян испытывает тревожное настроение. Всего в опросе приняли участие 1500 человек. По итогу исследования выяснилось, что 50% испытывают тревожность, а 45% — спокойствие. Остальные опрошенные затруднились ответить.
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