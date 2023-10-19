В ХМАО завершился пожароопасный сезон

Власти ХМАО официально завершили пожароопасный сезон 20 октября. Об этом сообщил официальный telegram-канал окружного департамента недропользования «Депнедра Югры».
«С 20 октября в лесах Югры официально завершен пожароопасный период. В 2023 году лесопожарные формирования региона ликвидировали 856 природных пожаров», — указано в публикации.
Всего в 2023 году было ликвидировано 174 ландшафтных пожара на площади 28076,23га, 675 лесных пожаров на площади 65444,79 га и семь возгораний на землях ООПТ на площади 525,1 га. «Среди причин возникновения возгораний — грозовая активность (64% случаев), и человеческий фактор, переход огня с иной категории земель (36% случаев). При этом весной и осенью природные пожары в 92% случаях произошли из-за несоблюдения местным населением правил пожарной безопасности», — пишет ведомство.
Ранее URA.RU писало о планах югорских властей полностью восстановить вырубленный и погибший лес. Это должно произойти в 2024 году.
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