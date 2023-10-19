В ХМАО завершился пожароопасный сезон

20 октября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО официально завершили пожароопасный сезон с 20 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ХМАО официально завершили пожароопасный сезон 20 октября. Об этом сообщил официальный telegram-канал окружного департамента недропользования «Депнедра Югры». «С 20 октября в лесах Югры официально завершен пожароопасный период. В 2023 году лесопожарные формирования региона ликвидировали 856 природных пожаров», — указано в публикации. Всего в 2023 году было ликвидировано 174 ландшафтных пожара на площади 28076,23га, 675 лесных пожаров на площади 65444,79 га и семь возгораний на землях ООПТ на площади 525,1 га. «Среди причин возникновения возгораний — грозовая активность (64% случаев), и человеческий фактор, переход огня с иной категории земель (36% случаев). При этом весной и осенью природные пожары в 92% случаях произошли из-за несоблюдения местным населением правил пожарной безопасности», — пишет ведомство. Ранее URA.RU писало о планах югорских властей полностью восстановить вырубленный и погибший лес. Это должно произойти в 2024 году.

Власти ХМАО официально завершили пожароопасный сезон 20 октября. Об этом сообщил официальный telegram-канал окружного департамента недропользования «Депнедра Югры». «С 20 октября в лесах Югры официально завершен пожароопасный период. В 2023 году лесопожарные формирования региона ликвидировали 856 природных пожаров», — указано в публикации. Всего в 2023 году было ликвидировано 174 ландшафтных пожара на площади 28076,23га, 675 лесных пожаров на площади 65444,79 га и семь возгораний на землях ООПТ на площади 525,1 га. «Среди причин возникновения возгораний — грозовая активность (64% случаев), и человеческий фактор, переход огня с иной категории земель (36% случаев). При этом весной и осенью природные пожары в 92% случаях произошли из-за несоблюдения местным населением правил пожарной безопасности», — пишет ведомство. Ранее URA.RU писало о планах югорских властей полностью восстановить вырубленный и погибший лес. Это должно произойти в 2024 году.