19 октября 2023

В ХМАО завершился пожароопасный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения по тушению торфяных пожаров. Свердловская область, проливка, тушение торфяника, тушение торфяного пожара, болото моховая шмарина
Власти ХМАО официально завершили пожароопасный сезон с 20 октября Фото:

Власти ХМАО официально завершили пожароопасный сезон 20 октября. Об этом сообщил официальный telegram-канал окружного департамента недропользования «Депнедра Югры».

«С 20 октября в лесах Югры официально завершен пожароопасный период. В 2023 году лесопожарные формирования региона ликвидировали 856 природных пожаров», — указано в публикации.

Всего в 2023 году было ликвидировано 174 ландшафтных пожара на площади 28076,23га, 675 лесных пожаров на площади 65444,79 га и семь возгораний на землях ООПТ на площади 525,1 га. «Среди причин возникновения возгораний — грозовая активность (64% случаев), и человеческий фактор, переход огня с иной категории земель (36% случаев). При этом весной и осенью природные пожары в 92% случаях произошли из-за несоблюдения местным населением правил пожарной безопасности», — пишет ведомство.

Ранее URA.RU писало о планах югорских властей полностью восстановить вырубленный и погибший лес. Это должно произойти в 2024 году.

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Власти ХМАО официально завершили пожароопасный сезон 20 октября. Об этом сообщил официальный telegram-канал окружного департамента недропользования «Депнедра Югры». «С 20 октября в лесах Югры официально завершен пожароопасный период. В 2023 году лесопожарные формирования региона ликвидировали 856 природных пожаров», — указано в публикации. Всего в 2023 году было ликвидировано 174 ландшафтных пожара на площади 28076,23га, 675 лесных пожаров на площади 65444,79 га и семь возгораний на землях ООПТ на площади 525,1 га. «Среди причин возникновения возгораний — грозовая активность (64% случаев), и человеческий фактор, переход огня с иной категории земель (36% случаев). При этом весной и осенью природные пожары в 92% случаях произошли из-за несоблюдения местным населением правил пожарной безопасности», — пишет ведомство. Ранее URA.RU писало о планах югорских властей полностью восстановить вырубленный и погибший лес. Это должно произойти в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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