Речфлот ХМАО прекращает навигацию

Речной флот в ХМАО в этом году завершает навигацию в Березовском районе. Власти муниципалитета сообщили агентству, что теплоходы перестанут ходить с 24 октября.
«С 21 октября из-за погоды отменяется рейс Ванзетур — Березово. Навигацию планируем завершить с 24 октября», — сообщили власти Березовского района.
Для сообщения с отдаленными населенными пунктами ХМАО будут введены дополнительные авиарейсы. Вертолеты будут летать из Игрима в Светлый и Сергино, из Березово в Ванзетур и Игрим.
Ранее URA.RU писало, что суда «Северречфлота» перестали ходить из Березово (ХМАО) в Сосьву и Ломбовож — из-за обмеления реки Ляпин. Навигация по этим маршрутам в 2023 году завершена.
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