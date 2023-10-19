19 октября 2023

Речфлот ХМАО прекращает навигацию

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Теплоход "Николай Гоголь" (1959 г.в.) компания "Кама-тревел". Пермь, матрос, швартовка, нос корабля, набережная реки кама, кама тревел, теплоход гоголь, якорьная цепь, конец навигации, якорная цепь
Суда перестанут ходить по рекам Березовского района с 24 октября Фото:

Речной флот в ХМАО в этом году завершает навигацию в Березовском районе. Власти муниципалитета сообщили агентству, что теплоходы перестанут ходить с 24 октября.

«С 21 октября из-за погоды отменяется рейс Ванзетур — Березово. Навигацию планируем завершить с 24 октября», — сообщили власти Березовского района.

Для сообщения с отдаленными населенными пунктами ХМАО будут введены дополнительные авиарейсы. Вертолеты будут летать из Игрима в Светлый и Сергино, из Березово в Ванзетур и Игрим.

Ранее URA.RU писало, что суда «Северречфлота» перестали ходить из Березово (ХМАО) в Сосьву и Ломбовож — из-за обмеления реки Ляпин. Навигация по этим маршрутам в 2023 году завершена.

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Речной флот в ХМАО в этом году завершает навигацию в Березовском районе. Власти муниципалитета сообщили агентству, что теплоходы перестанут ходить с 24 октября. «С 21 октября из-за погоды отменяется рейс Ванзетур — Березово. Навигацию планируем завершить с 24 октября», — сообщили власти Березовского района. Для сообщения с отдаленными населенными пунктами ХМАО будут введены дополнительные авиарейсы. Вертолеты будут летать из Игрима в Светлый и Сергино, из Березово в Ванзетур и Игрим. Ранее URA.RU писало, что суда «Северречфлота» перестали ходить из Березово (ХМАО) в Сосьву и Ломбовож — из-за обмеления реки Ляпин. Навигация по этим маршрутам в 2023 году завершена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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