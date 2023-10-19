Речфлот ХМАО прекращает навигацию

20 октября 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Суда перестанут ходить по рекам Березовского района с 24 октября Фото: Сергей Русанов © URA.RU Речной флот в ХМАО в этом году завершает навигацию в Березовском районе. Власти муниципалитета сообщили агентству, что теплоходы перестанут ходить с 24 октября. «С 21 октября из-за погоды отменяется рейс Ванзетур — Березово. Навигацию планируем завершить с 24 октября», — сообщили власти Березовского района. Для сообщения с отдаленными населенными пунктами ХМАО будут введены дополнительные авиарейсы. Вертолеты будут летать из Игрима в Светлый и Сергино, из Березово в Ванзетур и Игрим. Ранее URA.RU писало, что суда «Северречфлота» перестали ходить из Березово (ХМАО) в Сосьву и Ломбовож — из-за обмеления реки Ляпин. Навигация по этим маршрутам в 2023 году завершена.

Речной флот в ХМАО в этом году завершает навигацию в Березовском районе. Власти муниципалитета сообщили агентству, что теплоходы перестанут ходить с 24 октября. «С 21 октября из-за погоды отменяется рейс Ванзетур — Березово. Навигацию планируем завершить с 24 октября», — сообщили власти Березовского района. Для сообщения с отдаленными населенными пунктами ХМАО будут введены дополнительные авиарейсы. Вертолеты будут летать из Игрима в Светлый и Сергино, из Березово в Ванзетур и Игрим. Ранее URA.RU писало, что суда «Северречфлота» перестали ходить из Березово (ХМАО) в Сосьву и Ломбовож — из-за обмеления реки Ляпин. Навигация по этим маршрутам в 2023 году завершена.