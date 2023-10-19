Тюменцы устраивают ажиотаж вокруг теплых полов

В Тюмени за месяц на 123% вырос спрос на утепление и обогрев полов

20 октября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Общий спрос на работы, связанные с утеплением домов и квартир, вырос на 198% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени резко вырос спрос на теплые полы и другие материалы и работы, связанные с утеплением квартир и домов. Такую статистику приводят аналитики «Авито Услуги», сообщает пресс-служба агентства. «Жители Тюмени стремятся завершить ремонтные работы до наступления морозов. Среди самых популярных „согревающих“ услуг по ремонту в доме: установка теплых полов (прирост спроса 123%), ремонт обогревателей (прирост 149%) и остекление балконов (прирост 89%)», — говорится в сообщении. Также сообщается, что на 18% выросло количество предложений от мастеров и бригад, готовых взяться за утепление пола. Количество предложений в разделе «Утепление балкона» выросло на 23%, а в разделе «Ремонт обогревателей» — на 68%. В целом же за последний месяц спрос на такие работы вырос на 198%.

В Тюмени резко вырос спрос на теплые полы и другие материалы и работы, связанные с утеплением квартир и домов. Такую статистику приводят аналитики «Авито Услуги», сообщает пресс-служба агентства. «Жители Тюмени стремятся завершить ремонтные работы до наступления морозов. Среди самых популярных „согревающих“ услуг по ремонту в доме: установка теплых полов (прирост спроса 123%), ремонт обогревателей (прирост 149%) и остекление балконов (прирост 89%)», — говорится в сообщении. Также сообщается, что на 18% выросло количество предложений от мастеров и бригад, готовых взяться за утепление пола. Количество предложений в разделе «Утепление балкона» выросло на 23%, а в разделе «Ремонт обогревателей» — на 68%. В целом же за последний месяц спрос на такие работы вырос на 198%.