19 октября 2023

Тюменцы устраивают ажиотаж вокруг теплых полов

В Тюмени за месяц на 123% вырос спрос на утепление и обогрев полов
© Служба новостей «URA.RU»
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Общий спрос на работы, связанные с утеплением домов и квартир, вырос на 198% Фото:

В Тюмени резко вырос спрос на теплые полы и другие материалы и работы, связанные с утеплением квартир и домов. Такую статистику приводят аналитики «Авито Услуги», сообщает пресс-служба агентства.

«Жители Тюмени стремятся завершить ремонтные работы до наступления морозов. Среди самых популярных „согревающих“ услуг по ремонту в доме: установка теплых полов (прирост спроса 123%), ремонт обогревателей (прирост 149%) и остекление балконов (прирост 89%)», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на 18% выросло количество предложений от мастеров и бригад, готовых взяться за утепление пола. Количество предложений в разделе «Утепление балкона» выросло на 23%, а в разделе «Ремонт обогревателей» — на 68%. В целом же за последний месяц спрос на такие работы вырос на 198%.

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В Тюмени резко вырос спрос на теплые полы и другие материалы и работы, связанные с утеплением квартир и домов. Такую статистику приводят аналитики «Авито Услуги», сообщает пресс-служба агентства. «Жители Тюмени стремятся завершить ремонтные работы до наступления морозов. Среди самых популярных „согревающих“ услуг по ремонту в доме: установка теплых полов (прирост спроса 123%), ремонт обогревателей (прирост 149%) и остекление балконов (прирост 89%)», — говорится в сообщении. Также сообщается, что на 18% выросло количество предложений от мастеров и бригад, готовых взяться за утепление пола. Количество предложений в разделе «Утепление балкона» выросло на 23%, а в разделе «Ремонт обогревателей» — на 68%. В целом же за последний месяц спрос на такие работы вырос на 198%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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