Медведев обвинил Байдена в инвестициях в смерть

Медведев: Байден одобрил инвестиции, ведущие к гибели людей за пределами США

20 октября 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Джо Байден своими решениями переходит всяческие границы морали, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент США Джо Байден инвестирует в смерть, потому как он считает разумными финансовые траты, которые должны пойти на приобретение оружия для Украины и Израиля. Это обеспечит гибель других людей за пределами Соединенных Штатов. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Байден назвал „разумной инвестицией“ деньги, которые должны быть истрачены на смерть других людей вдали от США», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что эти инвестиции пойдут на закупку большого количества оружия для Украины и Израиля. Медведев выразил свое возмущение по поводу такого подхода, считая его превышением границ морали и нравственности. Он утверждает, что такие решения свидетельствуют о необходимости переосмысления ценностей в обществе. Джо Байден призвал Конгресс продолжить поставки оружия на Украину и в Израиль, считая это умной инвестицией в американскую безопасность на долгие годы вперед. Он обратился к Конгрессу с просьбой о финансировании помощи и отправке вооружения Украине, что было особо подчеркнуто в его выступлении.

Президент США Джо Байден инвестирует в смерть, потому как он считает разумными финансовые траты, которые должны пойти на приобретение оружия для Украины и Израиля. Это обеспечит гибель других людей за пределами Соединенных Штатов. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Байден назвал „разумной инвестицией“ деньги, которые должны быть истрачены на смерть других людей вдали от США», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что эти инвестиции пойдут на закупку большого количества оружия для Украины и Израиля. Медведев выразил свое возмущение по поводу такого подхода, считая его превышением границ морали и нравственности. Он утверждает, что такие решения свидетельствуют о необходимости переосмысления ценностей в обществе. Джо Байден призвал Конгресс продолжить поставки оружия на Украину и в Израиль, считая это умной инвестицией в американскую безопасность на долгие годы вперед. Он обратился к Конгрессу с просьбой о финансировании помощи и отправке вооружения Украине, что было особо подчеркнуто в его выступлении.