19 октября 2023

Путин назначил на должности четырех курганских судей. Фото

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Приговор Рахимову Мансуржану. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Удостоверения получили новые представители двух судов Фото:

В Кургане вручили удостоверения четырем судьям, которых назначили по указу президенту РФ Владимира Путина. Данная информация размещена в telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«20 октября состоялось заседание квалификационной коллегии судей (ККС) Курганской области. На заседании ККС главный федеральный инспектор по Курганской области Пушкин Артем Петрович вручил удостоверения судьям Курганского городского суда Бездыханюку Вадиму Андреевичу, Белугиной Марине Сергеевне, Новиковой Юлии Владимировне, судье Куртамышского районного суда Курганской области Вагиной Наталье Викторовне, назначенным на должности Указом Президента Российской Федерации от 27.09.2023 № 723», — указано в сообщении.

Помимо этого на комиссии были рассмотрены заявления претендентов на вакантные должности судьи Курганского городского суда, судьи Кетовского районного суда и судьи Каргапольского районного суда и 2 заявления претендентов на вакантные должности мировых судей. Всех кандидатов коллегия судей рекомендовала принять на указанные должности.

Ранее по указу Путина назначили председателя Мокроусовского районного суда в Курганской области Алексея Аверкова На мероприятие по случаю вступления Аверкова в должность приехал председатель Курганского областного суда Андрей Роот.

Заседание коллегии прошло 20 октября
Заседание коллегии прошло 20 октября
Фото:
Главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин (справа), в том числе вручил удостоверение судье Вадиму Бездыханюку
Главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин (справа), в том числе вручил удостоверение судье Вадиму Бездыханюку
Фото:
Судье Юлии Новиковой также вручили удостоверение
Судье Юлии Новиковой также вручили удостоверение
Фото:
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В Кургане вручили удостоверения четырем судьям, которых назначили по указу президенту РФ Владимира Путина. Данная информация размещена в telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона. «20 октября состоялось заседание квалификационной коллегии судей (ККС) Курганской области. На заседании ККС главный федеральный инспектор по Курганской области Пушкин Артем Петрович вручил удостоверения судьям Курганского городского суда Бездыханюку Вадиму Андреевичу, Белугиной Марине Сергеевне, Новиковой Юлии Владимировне, судье Куртамышского районного суда Курганской области Вагиной Наталье Викторовне, назначенным на должности Указом Президента Российской Федерации от 27.09.2023 № 723», — указано в сообщении. Помимо этого на комиссии были рассмотрены заявления претендентов на вакантные должности судьи Курганского городского суда, судьи Кетовского районного суда и судьи Каргапольского районного суда и 2 заявления претендентов на вакантные должности мировых судей. Всех кандидатов коллегия судей рекомендовала принять на указанные должности. Ранее по указу Путина назначили председателя Мокроусовского районного суда в Курганской области Алексея Аверкова На мероприятие по случаю вступления Аверкова в должность приехал председатель Курганского областного суда Андрей Роот.
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© Служба новостей «URA.RU»
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