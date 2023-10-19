Курганцев предупредили о гололеде и снеге с дождем

Синоптики прогнозируют гололед в Курганской области. Об этом сообщается в официальной группе регионального ЦУРа в социальной сети «ВКонтакте».
«По данным синоптиков, в эти выходные ожидается понижение температуры и мокрый снег с дождем, а значит, на дорогах в ночные и утренние часы возможны гололедные явления. Будьте внимательны и осторожны при передвижении на автомобиле и пешком», — указано в посте ЦУРа Курганской области.
Сообщается, что к осторожности на дорогах призывает и региональный департамент ЖКХ. Чиновники просят курганских водителей не ездить на дальние дистанции и использовать зимние шины. Также автомобилистов призывают к соблюдению правил дорожного движения.
Ранее URA.RU писало, что метеорологическая зима придет в Курган раньше, чем обычно. С 26 октября в регионе среднесуточная температура воздуха будет ниже 0 градусов.
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