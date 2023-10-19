Курганцев предупредили о гололеде и снеге с дождем

20 октября 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

В Курганской области прогнозируют гололед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Синоптики прогнозируют гололед в Курганской области. Об этом сообщается в официальной группе регионального ЦУРа в социальной сети «ВКонтакте». «По данным синоптиков, в эти выходные ожидается понижение температуры и мокрый снег с дождем, а значит, на дорогах в ночные и утренние часы возможны гололедные явления. Будьте внимательны и осторожны при передвижении на автомобиле и пешком», — указано в посте ЦУРа Курганской области. Сообщается, что к осторожности на дорогах призывает и региональный департамент ЖКХ. Чиновники просят курганских водителей не ездить на дальние дистанции и использовать зимние шины. Также автомобилистов призывают к соблюдению правил дорожного движения. Ранее URA.RU писало, что метеорологическая зима придет в Курган раньше, чем обычно. С 26 октября в регионе среднесуточная температура воздуха будет ниже 0 градусов.

Синоптики прогнозируют гололед в Курганской области. Об этом сообщается в официальной группе регионального ЦУРа в социальной сети «ВКонтакте». «По данным синоптиков, в эти выходные ожидается понижение температуры и мокрый снег с дождем, а значит, на дорогах в ночные и утренние часы возможны гололедные явления. Будьте внимательны и осторожны при передвижении на автомобиле и пешком», — указано в посте ЦУРа Курганской области. Сообщается, что к осторожности на дорогах призывает и региональный департамент ЖКХ. Чиновники просят курганских водителей не ездить на дальние дистанции и использовать зимние шины. Также автомобилистов призывают к соблюдению правил дорожного движения. Ранее URA.RU писало, что метеорологическая зима придет в Курган раньше, чем обычно. С 26 октября в регионе среднесуточная температура воздуха будет ниже 0 градусов.