19 октября 2023

Курганцев предупредили о гололеде и снеге с дождем

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
В Курганской области прогнозируют гололед Фото:

Синоптики прогнозируют гололед в Курганской области. Об этом сообщается в официальной группе регионального ЦУРа в социальной сети «ВКонтакте».

«По данным синоптиков, в эти выходные ожидается понижение температуры и мокрый снег с дождем, а значит, на дорогах в ночные и утренние часы возможны гололедные явления. Будьте внимательны и осторожны при передвижении на автомобиле и пешком», — указано в посте ЦУРа Курганской области.

Сообщается, что к осторожности на дорогах призывает и региональный департамент ЖКХ. Чиновники просят курганских водителей не ездить на дальние дистанции и использовать зимние шины. Также автомобилистов призывают к соблюдению правил дорожного движения.

Ранее URA.RU писало, что метеорологическая зима придет в Курган раньше, чем обычно. С 26 октября в регионе среднесуточная температура воздуха будет ниже 0 градусов.

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Синоптики прогнозируют гололед в Курганской области. Об этом сообщается в официальной группе регионального ЦУРа в социальной сети «ВКонтакте». «По данным синоптиков, в эти выходные ожидается понижение температуры и мокрый снег с дождем, а значит, на дорогах в ночные и утренние часы возможны гололедные явления. Будьте внимательны и осторожны при передвижении на автомобиле и пешком», — указано в посте ЦУРа Курганской области. Сообщается, что к осторожности на дорогах призывает и региональный департамент ЖКХ. Чиновники просят курганских водителей не ездить на дальние дистанции и использовать зимние шины. Также автомобилистов призывают к соблюдению правил дорожного движения. Ранее URA.RU писало, что метеорологическая зима придет в Курган раньше, чем обычно. С 26 октября в регионе среднесуточная температура воздуха будет ниже 0 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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