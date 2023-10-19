Десятки курганцев пожаловались в прокуратуру на холод в квартирах

В Кургане за сутки в прокуратуру пожаловались более 50 горожан из-за холода в квартирах. По всем обращениям организованы проверки. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства региона.
«За один день работы на телефон горячей линии от горожан поступило более 50 звонков. В основном граждане сообщают о ненадлежащем теплоснабжении жилых домов, которые переданы на обслуживание управляющей компании решением органа местного самоуправления. Ряд звонков поступил от граждан, которые проживают в домах, находящихся на самообслуживании. По всем поступившим сообщениям организованы надзорные мероприятия», — говорится на сайте региональной прокуратуры.
По факту ненадлежащей подготовки жилищного фонда к отопительному периоду и несвоевременной подачи теплового ресурса к жилам домам прокуратурой внесено представление в адрес главы города, в котором требуется в кратчайшие сроки устранить нарушения жилищных прав граждан. Ситуация находится на личном контроле прокурора области Андрея Назарова.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура помогла жителям Кургана с подачей отопления и горячей воды. В частности, прокурор Назаров лично выезжал в проблемный дом по улице Станционной, чтобы разобраться с жалобами горожан.
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