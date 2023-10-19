Десятки курганцев пожаловались в прокуратуру на холод в квартирах

20 октября 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Жители Кургана пожаловались на холод в квартирах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане за сутки в прокуратуру пожаловались более 50 горожан из-за холода в квартирах. По всем обращениям организованы проверки. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства региона. «За один день работы на телефон горячей линии от горожан поступило более 50 звонков. В основном граждане сообщают о ненадлежащем теплоснабжении жилых домов, которые переданы на обслуживание управляющей компании решением органа местного самоуправления. Ряд звонков поступил от граждан, которые проживают в домах, находящихся на самообслуживании. По всем поступившим сообщениям организованы надзорные мероприятия», — говорится на сайте региональной прокуратуры. По факту ненадлежащей подготовки жилищного фонда к отопительному периоду и несвоевременной подачи теплового ресурса к жилам домам прокуратурой внесено представление в адрес главы города, в котором требуется в кратчайшие сроки устранить нарушения жилищных прав граждан. Ситуация находится на личном контроле прокурора области Андрея Назарова. Ранее URA.RU писало, что прокуратура помогла жителям Кургана с подачей отопления и горячей воды. В частности, прокурор Назаров лично выезжал в проблемный дом по улице Станционной, чтобы разобраться с жалобами горожан.

В Кургане за сутки в прокуратуру пожаловались более 50 горожан из-за холода в квартирах. По всем обращениям организованы проверки. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства региона. «За один день работы на телефон горячей линии от горожан поступило более 50 звонков. В основном граждане сообщают о ненадлежащем теплоснабжении жилых домов, которые переданы на обслуживание управляющей компании решением органа местного самоуправления. Ряд звонков поступил от граждан, которые проживают в домах, находящихся на самообслуживании. По всем поступившим сообщениям организованы надзорные мероприятия», — говорится на сайте региональной прокуратуры. По факту ненадлежащей подготовки жилищного фонда к отопительному периоду и несвоевременной подачи теплового ресурса к жилам домам прокуратурой внесено представление в адрес главы города, в котором требуется в кратчайшие сроки устранить нарушения жилищных прав граждан. Ситуация находится на личном контроле прокурора области Андрея Назарова. Ранее URA.RU писало, что прокуратура помогла жителям Кургана с подачей отопления и горячей воды. В частности, прокурор Назаров лично выезжал в проблемный дом по улице Станционной, чтобы разобраться с жалобами горожан.