19 октября 2023

Десятки курганцев пожаловались в прокуратуру на холод в квартирах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения отопления. Курган, батарея, отопление, холод, отключение отопления, теплые носки
Жители Кургана пожаловались на холод в квартирах Фото:

В Кургане за сутки в прокуратуру пожаловались более 50 горожан из-за холода в квартирах. По всем обращениям организованы проверки. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства региона.

«За один день работы на телефон горячей линии от горожан поступило более 50 звонков. В основном граждане сообщают о ненадлежащем теплоснабжении жилых домов, которые переданы на обслуживание управляющей компании решением органа местного самоуправления. Ряд звонков поступил от граждан, которые проживают в домах, находящихся на самообслуживании. По всем поступившим сообщениям организованы надзорные мероприятия», — говорится на сайте региональной прокуратуры.

По факту ненадлежащей подготовки жилищного фонда к отопительному периоду и несвоевременной подачи теплового ресурса к жилам домам прокуратурой внесено представление в адрес главы города, в котором требуется в кратчайшие сроки устранить нарушения жилищных прав граждан. Ситуация находится на личном контроле прокурора области Андрея Назарова.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура помогла жителям Кургана с подачей отопления и горячей воды. В частности, прокурор Назаров лично выезжал в проблемный дом по улице Станционной, чтобы разобраться с жалобами горожан.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане за сутки в прокуратуру пожаловались более 50 горожан из-за холода в квартирах. По всем обращениям организованы проверки. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства региона. «За один день работы на телефон горячей линии от горожан поступило более 50 звонков. В основном граждане сообщают о ненадлежащем теплоснабжении жилых домов, которые переданы на обслуживание управляющей компании решением органа местного самоуправления. Ряд звонков поступил от граждан, которые проживают в домах, находящихся на самообслуживании. По всем поступившим сообщениям организованы надзорные мероприятия», — говорится на сайте региональной прокуратуры. По факту ненадлежащей подготовки жилищного фонда к отопительному периоду и несвоевременной подачи теплового ресурса к жилам домам прокуратурой внесено представление в адрес главы города, в котором требуется в кратчайшие сроки устранить нарушения жилищных прав граждан. Ситуация находится на личном контроле прокурора области Андрея Назарова. Ранее URA.RU писало, что прокуратура помогла жителям Кургана с подачей отопления и горячей воды. В частности, прокурор Назаров лично выезжал в проблемный дом по улице Станционной, чтобы разобраться с жалобами горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...