Прокуратура помогла курганцам с подачей отопления и горячей воды

В Шадринске тепло получили все 588 многоквартирных дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После вмешательства прокуратуры Курганской области некоторые жители региона стали получать коммунальные услуги должным образом. Об этом сообщается на сайте управления генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу. Проверки по качеству коммунальных услуг прошли в Кургане и Шадринске.

«По результатам прокурорского вмешательства, проведенных управляющей компанией ремонтных работ, авария системы горячего водоснабжения устранена. Тепло- и горячее водоснабжение многоквартирного дома обеспечивается», — указано на сайте генпрокуратуры.

Уточняется также, что прокурор региона лично выезжал в жилой дом по улице Станционной в Кургане, где не было горячей воды. Управляющей компании прокуратурой было поручено проведение ревизии и регулировки систем отопления и водоснабжения. Для устранения аварии на общедомовых инженерных сетях, коммунальщики произвели замену ветхого участка трубопровода.

В городе Шадринске Курганской области, как сообщает прокуратура, по поручению надзорного ведомства специалисты комитета по строительству и архитектуре администрации города и теплоснабжающая организация выезжали в многоквартирные дома (МКД) с целью решить проблему подачи теплоснабжения. Главе Шадринска было вынесено представление и акцентировано внимание на проведение профилактической работы с жильцами МКД по необходимости выбора способа управления домом. В результате ремонтные работы, которые требовались для подачи отопления шадринцам, были проведены. Теплоноситель, по данным сайта прокуратуры, был подан во все 588 МКД на территории города.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане жители многоквартирного дома пожаловались на отсутствие горячей воды и слабое отопление. В другом доме курганцы стали заболевать и получать осложнения болезней из-за холода в помещениях. После массовых жалоб жителей города на отсутствие тепла дома, мэрия Кургана обязала управкомпании общаться с горожанами на специальной горячей линии. Затем замгенпрокурора Сергей Зайцев поручил прокуратуре региона взять на контроль проблемы отопления в городе. Вскоре после этого прокуратура Курганской области организовала горячую линию для приема обращений от граждан по отоплению.