19 октября 2023

В Пермском крае за 8 млн рублей продается ферма тюльпанов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, тюльпаны, цветы
Площади фермы позволяют высадить 240 тысяч тюльпанов Фото:

В Пермском крае выставлено на продажу тепличное хозяйство, которое специализируется на выращивании тюльпанов и выгонке зеленого лука. Стоимость фермы — 8 млн рублей, в эту цену, помимо теплиц и оборудования, также входит жилой трехэтажный дом.

«Прoизводcтво тюльпанов и выгoнка зeлeного лукa на пepo c oкупаемостью в пять лeт. Посадочная плoщадь составляет тысячу квадратных метров, что позволяет посадить 240 тысяч тюльпанов, либо три тонны лука. Теплицы расположены на участке в 20 соток, также имеется трехэтажный дом для круглогодичного проживания, гараж и овощная яма. Цена — 8 млн рублей», — сообщается в описании фермерского хозяйства на сайте бесплатных объявлений.

Объявление о продаже размещено компанией «Цветы Урала». По данным сервиса контрагентов СБИС, в Пермском крае есть только одна фирма с таким названием. В карточке компании указано, что она занимается оптовой торговлей цветами и растениями.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае «Сбербанк» продает действующую ферму с поголовьем дойных коров. Стоимость сельхозпредприятия — 15 млн рублей.

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В Пермском крае выставлено на продажу тепличное хозяйство, которое специализируется на выращивании тюльпанов и выгонке зеленого лука. Стоимость фермы — 8 млн рублей, в эту цену, помимо теплиц и оборудования, также входит жилой трехэтажный дом. «Прoизводcтво тюльпанов и выгoнка зeлeного лукa на пepo c oкупаемостью в пять лeт. Посадочная плoщадь составляет тысячу квадратных метров, что позволяет посадить 240 тысяч тюльпанов, либо три тонны лука. Теплицы расположены на участке в 20 соток, также имеется трехэтажный дом для круглогодичного проживания, гараж и овощная яма. Цена — 8 млн рублей», — сообщается в описании фермерского хозяйства на сайте бесплатных объявлений. Объявление о продаже размещено компанией «Цветы Урала». По данным сервиса контрагентов СБИС, в Пермском крае есть только одна фирма с таким названием. В карточке компании указано, что она занимается оптовой торговлей цветами и растениями. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае «Сбербанк» продает действующую ферму с поголовьем дойных коров. Стоимость сельхозпредприятия — 15 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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