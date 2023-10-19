В Пермском крае за 8 млн рублей продается ферма тюльпанов

20 октября 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Площади фермы позволяют высадить 240 тысяч тюльпанов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае выставлено на продажу тепличное хозяйство, которое специализируется на выращивании тюльпанов и выгонке зеленого лука. Стоимость фермы — 8 млн рублей, в эту цену, помимо теплиц и оборудования, также входит жилой трехэтажный дом. «Прoизводcтво тюльпанов и выгoнка зeлeного лукa на пepo c oкупаемостью в пять лeт. Посадочная плoщадь составляет тысячу квадратных метров, что позволяет посадить 240 тысяч тюльпанов, либо три тонны лука. Теплицы расположены на участке в 20 соток, также имеется трехэтажный дом для круглогодичного проживания, гараж и овощная яма. Цена — 8 млн рублей», — сообщается в описании фермерского хозяйства на сайте бесплатных объявлений. Объявление о продаже размещено компанией «Цветы Урала». По данным сервиса контрагентов СБИС, в Пермском крае есть только одна фирма с таким названием. В карточке компании указано, что она занимается оптовой торговлей цветами и растениями. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае «Сбербанк» продает действующую ферму с поголовьем дойных коров. Стоимость сельхозпредприятия — 15 млн рублей.

В Пермском крае выставлено на продажу тепличное хозяйство, которое специализируется на выращивании тюльпанов и выгонке зеленого лука. Стоимость фермы — 8 млн рублей, в эту цену, помимо теплиц и оборудования, также входит жилой трехэтажный дом. «Прoизводcтво тюльпанов и выгoнка зeлeного лукa на пepo c oкупаемостью в пять лeт. Посадочная плoщадь составляет тысячу квадратных метров, что позволяет посадить 240 тысяч тюльпанов, либо три тонны лука. Теплицы расположены на участке в 20 соток, также имеется трехэтажный дом для круглогодичного проживания, гараж и овощная яма. Цена — 8 млн рублей», — сообщается в описании фермерского хозяйства на сайте бесплатных объявлений. Объявление о продаже размещено компанией «Цветы Урала». По данным сервиса контрагентов СБИС, в Пермском крае есть только одна фирма с таким названием. В карточке компании указано, что она занимается оптовой торговлей цветами и растениями. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае «Сбербанк» продает действующую ферму с поголовьем дойных коров. Стоимость сельхозпредприятия — 15 млн рублей.