В Пермском крае «Сбербанк» продает ферму с поголовьем дойных коров

16 октября 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

В стоимость предприятия входит поголовье крупного рогатого скота Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае продается находящаяся в залоге у «Сбербанка» действующая ферма с поголовьем крупного рогатого скота. Цена актива — 15 млн рублей. «Продается действующая ферма — 600 гектаров земли в собственности, 1100 гектаров в аренде. Имеется необходимая техника, а также 35 голов племенных чeрнo-пeстpыx коров 2021—2022 годов рождения. Земельный участок в 600 гектаров находится в собственности. Цена — 15 млн рублей», — сообщается в описании актива на сайте бесплатных объявлений. В объявлении уточняется, что ферма расположена в трехстах метрах от трассы Пермь-Ильинский. Расстояние до краевой столицы составляет 73 километра, до ближайшего крупного поселка — 22 километра. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае сельхозпредприятие молочного животноводства продают за 120 млн рублей. Общее поголовье фермы составляет 900 голов рогатого скота, из них 400 голов — это дойные коровы.

В Пермском крае продается находящаяся в залоге у «Сбербанка» действующая ферма с поголовьем крупного рогатого скота. Цена актива — 15 млн рублей. «Продается действующая ферма — 600 гектаров земли в собственности, 1100 гектаров в аренде. Имеется необходимая техника, а также 35 голов племенных чeрнo-пeстpыx коров 2021—2022 годов рождения. Земельный участок в 600 гектаров находится в собственности. Цена — 15 млн рублей», — сообщается в описании актива на сайте бесплатных объявлений. В объявлении уточняется, что ферма расположена в трехстах метрах от трассы Пермь-Ильинский. Расстояние до краевой столицы составляет 73 километра, до ближайшего крупного поселка — 22 километра. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае сельхозпредприятие молочного животноводства продают за 120 млн рублей. Общее поголовье фермы составляет 900 голов рогатого скота, из них 400 голов — это дойные коровы.