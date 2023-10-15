15 октября 2023
14 октября 2023

В Пермском крае «Сбербанк» продает ферму с поголовьем дойных коров

© Служба новостей «URA.RU»
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Молочная ферма ООО «Ударник». Екатеринбург, корова, коровник, животноводство, молочная ферма ударник
В стоимость предприятия входит поголовье крупного рогатого скота Фото:

В Пермском крае продается находящаяся в залоге у «Сбербанка» действующая ферма с поголовьем крупного рогатого скота. Цена актива — 15 млн рублей.

«Продается действующая ферма — 600 гектаров земли в собственности, 1100 гектаров в аренде. Имеется необходимая техника, а также 35 голов племенных чeрнo-пeстpыx коров 2021—2022 годов рождения. Земельный участок в 600 гектаров находится в собственности. Цена — 15 млн рублей», — сообщается в описании актива на сайте бесплатных объявлений.

В объявлении уточняется, что ферма расположена в трехстах метрах от трассы Пермь-Ильинский. Расстояние до краевой столицы составляет 73 километра, до ближайшего крупного поселка — 22 километра.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае сельхозпредприятие молочного животноводства продают за 120 млн рублей. Общее поголовье фермы составляет 900 голов рогатого скота, из них 400 голов — это дойные коровы.

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В Пермском крае продается находящаяся в залоге у «Сбербанка» действующая ферма с поголовьем крупного рогатого скота. Цена актива — 15 млн рублей. «Продается действующая ферма — 600 гектаров земли в собственности, 1100 гектаров в аренде. Имеется необходимая техника, а также 35 голов племенных чeрнo-пeстpыx коров 2021—2022 годов рождения. Земельный участок в 600 гектаров находится в собственности. Цена — 15 млн рублей», — сообщается в описании актива на сайте бесплатных объявлений. В объявлении уточняется, что ферма расположена в трехстах метрах от трассы Пермь-Ильинский. Расстояние до краевой столицы составляет 73 километра, до ближайшего крупного поселка — 22 километра. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае сельхозпредприятие молочного животноводства продают за 120 млн рублей. Общее поголовье фермы составляет 900 голов рогатого скота, из них 400 голов — это дойные коровы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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