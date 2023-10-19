19 октября 2023

В Челябинске ограничили движение на одной из главных улиц. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ремонт дорог
Движение ограниченно на участке улицы Российской из-за ремонта инженерных коммуникаций Фото:

В Калининском районе Челябинска с 20 по 24 октября ограничено движение транспорта на участке улицы Российской. Проводятся работы на инженерных коммуникациях, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«С 20 по 24 октября ограничено движение транспорта по улице Российской, напротив дома №41. Изменения введены из-за проведения работ на инженерных коммуникациях», — уточнили в пресс-службе.

Проезд затруднен по левой полосе в сторону улицы Новомеханической. Водителям необходимо учитывать ограничения при построении своего маршрута.

Около дома №41 по Российской будет перекрыта левая полоса в сторону Новомеханической
Около дома №41 по Российской будет перекрыта левая полоса в сторону Новомеханической

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В Калининском районе Челябинска с 20 по 24 октября ограничено движение транспорта на участке улицы Российской. Проводятся работы на инженерных коммуникациях, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «С 20 по 24 октября ограничено движение транспорта по улице Российской, напротив дома №41. Изменения введены из-за проведения работ на инженерных коммуникациях», — уточнили в пресс-службе. Проезд затруднен по левой полосе в сторону улицы Новомеханической. Водителям необходимо учитывать ограничения при построении своего маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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