Движение ограниченно на участке улицы Российской из-за ремонта инженерных коммуникаций
В Калининском районе Челябинска с 20 по 24 октября ограничено движение транспорта на участке улицы Российской. Проводятся работы на инженерных коммуникациях, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«С 20 по 24 октября ограничено движение транспорта по улице Российской, напротив дома №41. Изменения введены из-за проведения работ на инженерных коммуникациях», — уточнили в пресс-службе.
Проезд затруднен по левой полосе в сторону улицы Новомеханической. Водителям необходимо учитывать ограничения при построении своего маршрута.
Около дома №41 по Российской будет перекрыта левая полоса в сторону Новомеханической
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!